La benedizione natalizia al tribunale di Busto Arsizio
Il cappellano del carcere don David Maria Riboldi ha benedetto gli operatori del settore. Con una immaginetta che ricorda la delicatezza del servizio che rendono
Momento di benedizione natalizia al tribunale di Busto Arsizio, con l’intervento di don David Maria Riboldi, il cappellano del carcere di riferimento.
Nel ringraziare i dipendenti, i giudici, gli avvocati che rendono “un servizio preziosissimo”, don Riboldi ha distribuito anche una immaginetta ad hoc, con una foto della cappella del carcere. Accompagnata con una citazione del Cantico dei Cantici, dove l’amato “sta dietro il nostro muro, guarda dalle finestre, spia dalle inferriate”. A ricordare la delicatezza del servizio giudiziario che decide della vita delle persone.
In serata è prevista anche la cena della Camera Penale di Busto Arsizio, presso “Da Mario”, il locale della cooperativa La Valle di Ezechiele, guidata dallo stesso don Riboldi, che offre possibilità di reinserimento alle persone detenute (compreso l’impiego nel birrificio che produce la birra artigianale “Prison Beer”).
