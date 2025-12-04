La Camera di Commercio Varese accoglie i primi beneficiari del bando “Vieni a Vivere a Varese”

Arrivano da diverse parti d’Italia e sono impiegati in diversi settori. E hanno scelto Varese.

La Camera di Commercio di Varese giovedì sera ha dato il benvenuto ai primi nuovi residenti legati al bando “Vieni a Vivere a Varese”, promosso dall’ente camerale per favorire l’arrivo e l’insediamento di nuovi lavoratori qualificati che scelgano di realizzare il proprio progetto di vita nel territorio.

Molte le richieste di informazioni e i contatti provenienti da diversi paesi e ora i primi beneficiari, coloro che effettivamente sono in possesso dei requisiti previsti dal bando: età compresa tra 18 e 40 anni; nuovo contratto di lavoro con un’impresa che abbia sede nella provincia di Varese; cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno; trasferimento della residenza in un Comune del territorio.

I primi ammessi al voucher provengono da varie località della penisola: Savona, Bologna, dalle province di Brescia, Piacenza, Padova, Ancona, Napoli, Salerno, ma anche dal Piemonte, dalla contigua provincia di Novara e da quelle più lontane di Biella e Cuneo. Il bando ha consentito di intercettare un ampio ventaglio di competenze professionali, infatti i giovani che ne beneficiano, con un’età media di 29 anni, hanno qualifiche che spaziano dalla sanità, come il fisioterapista, il farmacista e l’operatore socio sanitario, all’ingegneria e tecnologia, includendo un test engineer e un flight control system engineer. A questi si aggiungono professionalità nella logistica, nel manifatturiero, nell’ICT e nel settore commerciale.

Il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, sottolinea il rilievo del bando: «Vedere l’entusiasmo di questi nuovi cittadini e l’ampia gamma di professionalità che portano con sé è la migliore conferma della bontà di questa prima edizione del bando “Vieni a Vivere a Varese”. Una sperimentazione di tre mesi che ci fa capire come la strada sia quella giusta, sebbene qualche correttivo potrà rendersi necessario. Ciò che ancora di più ci conferma nella necessità di proseguire sul percorso avviato è il richiamo che l’iniziativa ha avuto a livello mediatico e oltre confine. Possiamo affermare che il nostro territorio, quando lo si fa emergere, è attrattivo: occorre proseguire, con le forze di tutti gli enti del territorio, nel farlo conoscere. Questo è necessario per il futuro del territorio, di chi lo abita, di chi vi fa impresa».

Molte le testate nazionali e internazionali che hanno raccontato il progetto “Vieni a Vivere a Varese”, da Mediaset alla Rai, fino a media svizzeri e brasiliani con la recente notizia diffusa proprio da Ansa Brasile.

A completare il quadro sull’efficacia del progetto, l’analisi della performance del sito web vieniavivereavarese.it che mostra come negli ultimi 28 giorni siano state oltre 5mila le visite uniche, mentre per quanto riguarda la campagna social sono oltre un milione e 200mila le impression su Meta e Google Ads e sono più di 230mila le impression della campagna su Prime Video. Un battage informativo che, oltre alla risonanza mediatica, ha portato più di 250 domande di approfondimento su contenuti e requisiti del bando, richieste di contatti lavorativi e di alloggi.

Ai nuovi residenti e lavoratori sono stati consegnati dei welcome kit contenenti prodotti agroalimentari di aziende agricole del territorio e materiale turistico per far conoscere ancor di più il territorio.