La Camera Penale di Varese promuove un Natale di solidarietà: raccolta di indumenti per i detenuti dei Miogni

La Camera Penale di Varese ha organizzato un’iniziativa benefica a favore dei detenuti della Casa Circondariale cittadina, nata dopo la visita del 1° agosto 2025 che aveva messo in luce le difficili condizioni materiali in cui molti di loro vivono.

Molti detenuti, privi di qualunque sostegno familiare, non dispongono nemmeno del necessario per affrontare la quotidianità, compreso il semplice cambio settimanale degli indumenti. Da questa consapevolezza, e con l’arrivo del periodo natalizio, è maturata la volontà di offrire un aiuto concreto.

In collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, è stata quindi promossa una raccolta di indumenti maschili invernali – nuovi e usati – per alleviare il disagio materiale di chi affronta il freddo in carcere, spesso in solitudine. La solidarietà non attenua la pena, ma restituisce dignità e calore umano a persone che stanno vivendo un percorso difficile.

La raccolta si è svolta dal 28 novembre all’11 dicembre presso la sede della Camera Penale in Tribunale, coinvolgendo non solo avvocati, ma anche magistrati, personale di cancelleria e l’Associazione San Martino Onlus.

Questa mattina, venerdì, è avvenuta la consegna degli indumenti alla direzione del carcere e agli operatori penitenziari, che hanno espresso profonda gratitudine per l’attenzione dimostrata, come ha fatto sapere Elisabetta Bertani, avvocato presidente della Camera Penale di Varese (seconda da destra nella foto sopra, con lei i colleghi Fabio Margarini e Marco Battistini, secono e terzo da sinistra).

La Camera Penale ringrazia tutti coloro che hanno partecipato, confermando come la solidarietà, soprattutto verso chi vive una condizione di fragilità, resti un valore centrale e condiviso. Un piccolo gesto può davvero fare la differenza e rendere più umano il Natale di chi è lontano dagli affetti.