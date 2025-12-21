La Castellanzese si sistema per le feste: Virtus Ciserano Bergamo battuta 3-1

La Castellanzese chiude nel migliore dei modi il 2025 e il girone di andata, grazie al successo per 3-1 ottenuto contro la Virtus CiseranoBergamo nella gara del “Provasi”. I neroverdi entrano in campo con decisione e già nel primo tempo riescono a portarsi sul doppio vantaggio, grazie alle reti di Rusconi e Chessa. Poco prima dell’intervallo la formazione ospite sigla il gol del 2-1 con De Felice. All’ora di gioco ci pensa Boccadamo a ristabilire le distanze siglando il definitivo 3-1. La squadra di mister Ivan Del Prato porta a casa 3 punti importanti, arrivando al giro di boa con 24 punti, stessa quota della Virtus CiseranoBergamo, a -5 dai playoff e a +7 sui playout.

Fischio d’inizio

La Castellanzese inizia con il 3-5-2 con Poli in porta, davanti a lui ci sono Rusconi, Gritti e Tordini, in mezzo al campo giocano Giuliani, Vernocchi e Castelletto, con Rausa e Boccadamo sulle corsie esterne, in avanti la coppia Chessa-Colombo. Mister Nicola Valenti risponde con lo stesso modulo con Cavalieri in porta, De Felice, Lucenti e Legramandi in difesa, sulle fasce Adenyo e Caccia, mentre i tre in mezzo sono Costa, Fornari e Manzi, in avanti Benti e Ferrario. L’arbitro è Roberto de Stefanis di Udine ed è assistito da Andrea Gentilezza da Civitavecchia e Marco Martino di Roma 1.

Primo tempo

Avvio favorevole alla Virtus CiseranoBergamo, che dopo pochi minuti si rende pericolosa con un potente tiro di Benti deviato in angolo da Poli. La Castellanzese risponde dopo il 20’ con un colpo di testa ravvicinato di Boccadamo su corner di Chessa, ma Cavalieri salva sulla linea. A dieci minuti dall’intervallo i neroverdi passano in vantaggio con una bella conclusione di Rusconi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Due minuti più tardi arriva il raddoppio firmato da Chessa, lesto a ribadire in rete dopo un’azione sulla destra. Nel finale di tempo De Felice accorcia le distanze per gli ospiti con un colpo di testa da pochi passi sugli sviluppi di corner.

Secondo tempo

Nella ripresa la Virtus cerca subito il pareggio e va vicina al gol con una punizione di Costa che colpisce il palo interno. Sul ribaltamento di fronte, però, la Castellanzese colpisce con Boccadamo, che controlla in area e batte Cavalieri per il 3-1. I neroverdi sfiorano il quarto gol con Foglio, fermato da un grande intervento del portiere avversario, e protestano per una testata di Lucenti su Rusconi non sanzionata. Nel finale la formazione ospite ci prova ancora con Viscardi, che colpisce la traversa. Al triplice fischio è festa neroverde per una vittoria meritata.

TABELLINO

CASTELLANZESE – VIRTUS CISERANOBERGAMO 3–1 (2-1)

RETI: 35’ pt Rusconi (C), 37’ pt Chessa (C), 43’ pt De Felice (VCB), 15’ st Boccadamo (C)

CASTELLANZESE (3-5-2): Poli; Rusconi, Gritti, Tordini; Rausa (17’ st Cirigliano), Giuliani, Vernocchi (19’ st Foglio), Castelletto, Boccadamo; Chessa, Colombo (27’ st Guerrisi). A disposizione: Dominioni, Merkaj, Oldani, Airaghi, Micheri. Allenatore: Ivan Del Prato

VIRTUS CISERANOBERGAMO (3-5-2): Cavalieri; De Felice (34’ st Lozza), Lucenti, Legramandi (1’ st Kasse); Adenyo (1’ st Testa), Manzi (42’ st Marin), Costa, Fornari, Caccia; Benti (7’ st Viscardi), Ferrario. A disposizione: Rovelli, Foroni, Quaggiotto, Rbouhi. Allenatore: Nicola Valenti

ARBITRO: Roberto De Stefanis di Udine; assistenti Andrea Gentilezza di Civitavecchia e Marco Martino di Roma 1

AMMONITI: 25’ pt Ferrario (VCB)

ESPULSI: nessuno

RECUPERO: 2’ + 5’

RISULTATI 17° GIORNATA – SERIE D GIRONE B

Brusaporto – Oltrepò 0-1, CASTELLANZESE – VIRTUS CGB 3-1, Leon -Casatese 0-0, Sondrio – Caratese 1-1, Pavia – Chievo 0-2, Scanzorosciate – Real Calepina 1-2, VARESINA – CALDIERO 1-2, Villa Valle – Breno 4-0, Vogherese – Milan Futuro 2-2.

CLASSIFICA

Folgore Caratese 35, Chievo 32, Brusaporto 31, Casatese 30, Villa Valle 29, Milan Futuro 28, CASTELLANZESE, Leon e Virtus CiseranoBergamo 24, Caldiero 23, Oltrepò (-1) 22, Breno 21, Real Calepina e Scanzorosciate 17, VARESINA e Vogherese 13, Pavia 12, Nuova Sondrio 11.