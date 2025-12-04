La divulgazione della musica classica incontra gli artisti emergenti: il dicembre musicale di Materia

Tre serate per attraversare stili, generi ed epoche musicali, tutte ospitate a Materia a Castronno, in via Confalonieri 5.

È questo il menù culturale che attende il pubblico ogni venerdì di dicembre, sempre con inizio alle 21. Un percorso che si annuncia già partecipato e che riassume anche nell’ultimo mese dell’anno la missione dello spazio libero di VareseNews: creare un punto di incontro per tutti gli appassionati di musica, senza pregiudizi su generi e con la voglia di fare spazio tanto agli artisti emergenti quanto alla divulgazione di qualità e momenti di condivisione autentica.

Canto a cappella e musica classica, un ritorno atteso

Il primo appuntamento è già un successo annunciato: venerdì 5 dicembre è in programma DoveSiCanta, la serata di canto condiviso che, fin da giugno, ha registrato il tutto esaurito. Un format unico, senza palchi né pubblico, che invita tutti a intonare insieme, guidati dall’esperienza del gruppo Solevoci e dalla vocal coach Federica Rini. L’evento è già sold-out.

Si cambia registro, ma non la qualità della proposta, venerdì 12 dicembre. A grande richiesta, tornano gli appuntamenti dedicati alla musica classica con Racconti Sonori, il format curato da Dario Monticelli di Officine Musicali. Dopo il successo della serata dedicata a Guccini, il nuovo incontro è interamente dedicato a Maurice Ravel, celebrato nel centocinquantesimo anniversario della sua nascita. Un ritratto che mescola biografia e analisi musicale, svelando la ricerca di perfezione e l’estrema cura compositiva che si nasconde dietro brani celebri come il Bolero. Monticelli guiderà il pubblico, composto sia da appassionati che da semplici curiosi, attraverso aneddoti, esempi e ascolti, in un formato chiaro e accessibile.

Spazio al cantautorato urban con Ormai

L’ultima serata in programma per il mese di dicembre, venerdì 19, si svolgerà nella sala della web tv di Materia ed è interamente dedicata a un artista che sta facendo parlare di sé nel panorama musicale italiano: Ormai. Il giovane artista cammina con originalità tra la musica urban e le radici del cantautorato, forte di una scrittura nitida e di immagini concrete. La sua carriera vanta già collaborazioni importanti, come quella con Pietro Fichtner e, soprattutto, con Michele Canova, produttore con cui ha partecipato nel 2022 al brano In Fissa, cantando il ritornello accanto a Fabri Fibra. Il suo percorso recente include anche l’EP Il diavolo e i tulipani, con il singolo Vivere è ok che è stato finalista a Musicultura. Nel 2025 ha pubblicato, per l’etichetta LA15, i singoli Volpe e Dream Team. La serata sarà l’occasione per conoscerlo da vicino, attraverso interviste dal vivo e l’ascolto della sua musica.

