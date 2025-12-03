La Femca Lombardia porta la sicurezza in scena: formazione e teatro al centro dell’assemblea regionale

Giovedì 4 dicembre alle ore 9 e 30 al Teatro Pime di Milano per la prima volta nella storia della Femca Lombardia sono stati convocati tutti i consigli generali degli 8 territori regionali su un tema cruciale e sempre più urgente che ci vede particolarmente attenti, quale quello della formazione sulla salute e sella sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al centro della giornata un’iniziativa innovativa e di forte impatto culturale: si assisterà allo spettacolo di improvvisazione teatrale di #Improsafe, un modo coinvolgente e non convenzionale per trasmettere il valore della sicurezza. Verrà infatti messo in scena uno spettacolo teatrale interamente dedicato al tema della prevenzione e della tutela della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

La mattinata proseguirà con un dialogo a più voci moderato da Andrea Gianni giornalista del “Giorno” che coinvolgerà Nora Garofalo segretaria generale della Femca Cisl Nazionale, Fabio Nava segretario generale della Cisl Lombardia, Angelo Spingardi direttore salute, sicurezza, ambiente e qualità di Saipem, Marcello Fiori direttore generale dell’Inail e Paolo Cuneo responsabile delle relazioni industriali di Federchimica.

«Come Femca dei Laghi – spiega la segretaria generale della categoria Carlotta Schirripa (foto sopra)- crediamo che la sicurezza non possa essere ridotta a un insieme di norme, e che invece debba essere raccontata, compresa e condivisa. Una scelta precisa della Femca Cisl che da anni insiste sull’importanza di trovare strumenti comunicativi capaci di parlare davvero alle persone costruendo una cultura diffusa del rispetto, della tutela e della responsabilità reciproca. Un esempio concreto di partecipazione per “Camminare Insieme in Sicurezza” come recita il titolo dell’iniziativa».