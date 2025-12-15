Varese News

Gallarate/Malpensa

La Fiamma Olimpica attraversa Gallarate: sport e cultura in cammino verso Milano-Cortina 2026

Il 4 febbraio la torcia percorrerà le vie del centro. Caruso: “Un riconoscimento al valore culturale del nostro territorio”

fiamma olimpica

Sarà Gallarate ad accogliere una delle tappe simboliche del percorso della Fiamma Olimpica in vista dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Martedì 4 febbraio 2026, alle ore 9.30, la torcia partirà da via Pegoraro per attraversare il cuore della città in un corteo che unirà sport, partecipazione popolare e valorizzazione del patrimonio locale.

Il percorso della fiaccola

Il tragitto toccherà alcune delle vie storiche e commerciali più significative di Gallarate: via Pegoraro (punto di partenza), piazza Risorgimento, via Roma, via Mazzini, via Cavour, corso Italia, viale Milano.

Un itinerario pensato per raccontare la città attraverso i suoi luoghi più rappresentativi, con l’obiettivo di rendere la tappa un vero momento di comunità.

Francesca Caruso: “Una tappa che valorizza l’identità culturale della Lombardia”

A sottolineare l’importanza dell’evento è Francesca Caruso, assessora regionale alla Cultura: «Il passaggio della Fiamma Olimpica da Gallarate non è solo un evento sportivo, ma un riconoscimento del ruolo culturale che l’intero territorio svolge nel panorama nazionale e internazionale. È un’occasione per raccontare chi siamo, da dove veniamo e quale visione di futuro vogliamo trasmettere alle nuove generazioni».

Secondo Caruso, accogliere la torcia olimpica è anche un’occasione per valorizzare le eccellenze culturali e produttive della Lombardia: «La Lombardia è una terra che si racconta al mondo attraverso i suoi monumenti, i suoi musei, i suoi centri storici e il suo saper fare. Accogliere la Fiamma Olimpica significa mettere in dialogo questo immenso patrimonio con i valori universali dello sport».

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.