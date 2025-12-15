La Fiamma Olimpica attraversa Gallarate: sport e cultura in cammino verso Milano-Cortina 2026

Sarà Gallarate ad accogliere una delle tappe simboliche del percorso della Fiamma Olimpica in vista dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Martedì 4 febbraio 2026, alle ore 9.30, la torcia partirà da via Pegoraro per attraversare il cuore della città in un corteo che unirà sport, partecipazione popolare e valorizzazione del patrimonio locale.

Il percorso della fiaccola

Il tragitto toccherà alcune delle vie storiche e commerciali più significative di Gallarate: via Pegoraro (punto di partenza), piazza Risorgimento, via Roma, via Mazzini, via Cavour, corso Italia, viale Milano.

Un itinerario pensato per raccontare la città attraverso i suoi luoghi più rappresentativi, con l’obiettivo di rendere la tappa un vero momento di comunità.

Francesca Caruso: “Una tappa che valorizza l’identità culturale della Lombardia”

A sottolineare l’importanza dell’evento è Francesca Caruso, assessora regionale alla Cultura: «Il passaggio della Fiamma Olimpica da Gallarate non è solo un evento sportivo, ma un riconoscimento del ruolo culturale che l’intero territorio svolge nel panorama nazionale e internazionale. È un’occasione per raccontare chi siamo, da dove veniamo e quale visione di futuro vogliamo trasmettere alle nuove generazioni».

Secondo Caruso, accogliere la torcia olimpica è anche un’occasione per valorizzare le eccellenze culturali e produttive della Lombardia: «La Lombardia è una terra che si racconta al mondo attraverso i suoi monumenti, i suoi musei, i suoi centri storici e il suo saper fare. Accogliere la Fiamma Olimpica significa mettere in dialogo questo immenso patrimonio con i valori universali dello sport».