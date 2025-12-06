La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 è partita da Roma nelle mani di Achille Polonara

È iniziato dallo Stadio dei Marmi di Roma il Viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. La cerimonia inaugurale, ricca di simboli e partecipazione, ha dato il via a un percorso lungo 63 giorni che toccherà tutta Italia.

Il ritorno della Fiamma ai piedi del Colosseo

La torcia è partita ufficialmente dalla Capitale, con una cerimonia allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” alla presenza di autorità e volti noti del mondo sportivo e istituzionale. A consegnare la lanterna con la Fiamma Olimpica è stato Giancarlo Peris, ultimo tedoforo dei Giochi di Roma 1960, che l’ha affidata a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. Malagò ha poi acceso il Braciere del Viaggio della Fiamma.

I primi tedofori: simboli dello sport italiano

Il primo tedoforo a correre è stato il campione olimpico di nuoto Gregorio Paltrinieri, seguito dalla schermitrice Elisa Di Francisca, dall’altista Gianmarco Tamberi e infine dal cestista Achille Polonara, che ha lasciato lo Stadio dei Marmi con la Fiamma per iniziare la staffetta nel cuore della città.

Altri 160 tedofori si sono alternati durante la giornata, tra cui volti noti dello sport e dello spettacolo: Matteo Berrettini, Gigi Datome, Andrea Bargnani, Max Biaggi, Giuseppe Tornatore, Claudia Gerini, Noemi, Achille Lauro e Lavinia Biagiotti.

Dalla Città Eterna al resto d’Italia

La Fiamma ha attraversato i luoghi più iconici di Roma: da piazza San Pietro a Castel Sant’Angelo, dal Pantheon al Gazometro, passando per Fontana di Trevi, piazza di Spagna e via Veneto, con un omaggio cinematografico alla “Dolce Vita” a bordo di una Vespa.

Il culmine della giornata è previsto alle 19.30 in Piazza del Popolo, con l’accensione del Braciere e una grande festa tra spettacoli musicali e performance artistiche.

Un viaggio di 63 giorni e 10.001 tedofori

Il Viaggio della Fiamma Olimpica toccherà tutte le 110 province italiane, attraversando 60 città tappa e oltre 12.000 chilometri. A portare la luce dei Valori Olimpici saranno 10.001 tedofori, in un cammino che unirà simbolicamente l’intero Paese fino all’arrivo a Milano e Cortina, il 6 febbraio 2026, giorno d’inizio dei Giochi.