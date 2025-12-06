Varese News

Italia/Mondo

La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 è partita da Roma nelle mani di Achille Polonara

La torcia viaggerà per 63 giorni passando nelle mani di 10.001 tedofori. Il 6 febbraio arriverà a Milano e Cortina per l'inizio dei giochi

achille polonara fiamma olimpica

È iniziato dallo Stadio dei Marmi di Roma il Viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. La cerimonia inaugurale, ricca di simboli e partecipazione, ha dato il via a un percorso lungo 63 giorni che toccherà tutta Italia.

Il ritorno della Fiamma ai piedi del Colosseo

La torcia è partita ufficialmente dalla Capitale, con una cerimonia allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” alla presenza di autorità e volti noti del mondo sportivo e istituzionale. A consegnare la lanterna con la Fiamma Olimpica è stato Giancarlo Peris, ultimo tedoforo dei Giochi di Roma 1960, che l’ha affidata a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. Malagò ha poi acceso il Braciere del Viaggio della Fiamma.

I primi tedofori: simboli dello sport italiano

Il primo tedoforo a correre è stato il campione olimpico di nuoto Gregorio Paltrinieri, seguito dalla schermitrice Elisa Di Francisca, dall’altista Gianmarco Tamberi e infine dal cestista Achille Polonara, che ha lasciato lo Stadio dei Marmi con la Fiamma per iniziare la staffetta nel cuore della città.

Altri 160 tedofori si sono alternati durante la giornata, tra cui volti noti dello sport e dello spettacolo: Matteo Berrettini, Gigi Datome, Andrea Bargnani, Max Biaggi, Giuseppe Tornatore, Claudia Gerini, Noemi, Achille Lauro e Lavinia Biagiotti.

Dalla Città Eterna al resto d’Italia

La Fiamma ha attraversato i luoghi più iconici di Roma: da piazza San Pietro a Castel Sant’Angelo, dal Pantheon al Gazometro, passando per Fontana di Trevi, piazza di Spagna e via Veneto, con un omaggio cinematografico alla “Dolce Vita” a bordo di una Vespa.

Il culmine della giornata è previsto alle 19.30 in Piazza del Popolo, con l’accensione del Braciere e una grande festa tra spettacoli musicali e performance artistiche.

Un viaggio di 63 giorni e 10.001 tedofori

Il Viaggio della Fiamma Olimpica toccherà tutte le 110 province italiane, attraversando 60 città tappa e oltre 12.000 chilometri. A portare la luce dei Valori Olimpici saranno 10.001 tedofori, in un cammino che unirà simbolicamente l’intero Paese fino all’arrivo a Milano e Cortina, il 6 febbraio 2026, giorno d’inizio dei Giochi.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.