La figura di san Pier Giorgio Frassati in mostra a Gemonio

Ha preso il via domenica 14 dicembre a Gemonio la mostra dedicata alla figura di Pier Giorgio Frassati, il giovane torinese scomparso a soli 24 anni nel 1925 e proclamato santo nello scorso settembre in occasione del Giubileo dei Giovani.

La mostra si è aperta con un intervento di don Marco Casale, parroco di Gavirate, ed è organizzata dalla Comunità Pastorale che comprende le parrocchie di Gemonio e Caravate in collaborazione con l‘Azione Cattolica, associazione di cui Frassati fu membro. L’esposizione sarà prima all’oratorio di Gemonio in piazza Vittoria (dal 15 al 20 dicembre) e verrà quindi spostata nella chiesa di San Pietro dal 21 al 30 dicembre in concomitanza dell’apertura del tradizionale Presepio Artistico.

L’obiettivo è quello di far conoscere meglio la figura di Pier Giorgio Frassati, figlio dell’allora direttore de La Stampa: nel corso della sua breve vita – venne stroncato da una meningite virale – si dedicò a diverse passioni (come per esempio la montagna) ma soprattutto all’attività di volontariato a favore dei poveri, sempre guidato dalla sua forte fede cattolica. Un impegno che ha lasciato una forte eredità spirituale e che negli anni lo ha elevato agli altari. Beatificato nel 1990 da Giovanni Paolo II, è stato proclamato santo insieme a Carlo Acutis, un altro giovanissimo.

Pochi, inoltre, ricordano che proprio a Gemonio il suo nome fu tra quelli in “ballottaggio” per l’intitolazione dell’oratorio dopo le ristrutturazioni avvenute nei primi anni Novanta. Allora fu però scelto un altro santo torinese, don Giovanni Bosco, il cui nome è ancora legato alle strutture parrocchiali di piazza Vittoria, nel centro del paese.

Orari di apertura

Oratorio di Gemonio – Dal 15 al 20 dicembre, dalle 17:00 alle 19:00.

Chiesa di S. Pietro – Dal 21 al 30 dicembre, dalle 15:00 alle 18:30. Speciale apertura natalizia dalle 16:30)