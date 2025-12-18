La Filarmonica Concordia di Leggiuno per il concerto di Natale

Venerdì 19 dicembre, la Filarmonica Concordia di Leggiuno invita la comunità a un momento di festa e armonia con il tradizionale Concerto di Natale. L’evento si terrà presso il Teatro della “Domus Pacis et Vitae” a Leggiuno, in Via Trento 29, con inizio alle ore 21.00.

Sotto la direzione del Maestro Alessandro Ancellotti, la serata sarà un’occasione per immergersi nella bellezza della musica natalizia, con la partecipazione degli allievi della Filarmonica. Un programma ricco di emozioni, pensato per coinvolgere il pubblico in un’esperienza musicale che celebra la tradizione e la magia del Natale.

L’ingresso all’evento è gratuito, grazie anche al patrocinio del Comune di Leggiuno, e rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di musica e per coloro che desiderano condividere la magia delle festività con amici e familiari.