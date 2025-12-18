La fisarmonica di Flaviano Braga nel concerto di Natale della Banda MAM di Morazzone

Sabato 20 dicembre alle ore 21 la chiesa dedicata a Sant’Ambrogio a Morazzone ospiterà un concerto speciale in occasione del Natale, organizzato dalla Banda MAM dei Ragazzi di Morazzone. Il tema di quest’anno, “…Che sia Pace”, richiama i valori universali di speranza, serenità e pace, che il corpo musicale intende trasmettere attraverso un repertorio ricco di emozioni. L’ingresso è a offerta libera, e tutti sono invitati a partecipare a questa serata di festa e musica.

La Banda MAM è un punto di riferimento per la comunità, composta da giovani talenti che mettono passione e dedizione nella musica, sotto la guida del direttore Stefano Zanrosso. Durante il concerto, il pubblico avrà la possibilità di apprezzare anche la performance di un eccezionale fisarmonicista, Flaviano Braga, che contribuirà con la sua straordinaria abilità a rendere l’evento ancora più memorabile.

Braga è uno dei fisarmonicisti più versatili e apprezzati del panorama musicale italiano. La sua carriera è stata caratterizzata da un’intensa attività artistica che spazia dal flamenco al jazz, dal tango argentino alla musica contemporanea. Sin da giovane, ha iniziato a studiare fisarmonica sotto la guida di Mario Radice, ottenendo riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali negli anni ’80 e ’90. Nel corso della sua attività ha inoltre collaborato con artisti di fama internazionale, soprattutto nel campo del flamenco, dove ha inciso album e partecipato a numerose tournée in Europa e Giappone.

Nel 2014 Flaviano ha fondato il Braga/Mauri Duo (fisarmonica e clarinetto basso), con cui ha partecipato a festival e programmi radiofonici, e ha pubblicato album per l’etichetta Caligola Records, vincendo il premio Orpheus Award. Nel 2010 ha iniziato a studiare il tango argentino, diventando nel 2022 uno dei fondatori del BAMAS Contemporary Tango Quintet, con cui ha vinto il Premio Piazzolla. Nel 2023, ha avuto l’onore di far parte della Real Tango Orchestra, un traguardo che testimonia la sua capacità di adattarsi a stili musicali diversi e di collaborare con artisti di livello internazionale.