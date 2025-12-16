La formazione alberghiera e la sfida della cucina italiana: l’Istituto De Filippi di Varese protagonista su Rai3

La formazione professionale come chiave per il futuro del lavoro e come presidio culturale per la tutela della cucina italiana: è questo il filo conduttore del servizio andato in onda lo scorso 15 dicembre su ReStart, il programma di Rai3 condotto da Annalisa Bruchi, che dialoga con i protagonisti della vita economica italiana per avvicinare i cittadini ai temi di economia, finanza e occupazione.

Nel corso della trasmissione è stato trasmesso un servizio filmato da Varese, dedicato all’offerta formativa dell’Istituto Alberghiero De Filippi, collegando il tema della formazione professionale al recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco. Un argomento ripreso anche in studio dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato il ruolo strategico delle scuole alberghiere e dei tanti “ragazzi formidabili” che ne fanno parte.

Il servizio, curato dalla giornalista Carina Marino, si è svolto all’interno dell’istituto varesino, mostrando studenti all’opera tra cucine e laboratori: veri e propri “chef in erba”, entusiasti e consapevoli della responsabilità che li attende. In primo piano, torte natalizie decorate con i colori della bandiera italiana, simbolo di un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale.

Il riconoscimento Unesco, come evidenziato nel servizio, non valorizza soltanto la capacità italiana di creare e trasformare il cibo, ma soprattutto un modello culturale fondato su formazione, ospitalità, convivialità e cura della presentazione, elementi centrali nell’insegnamento alberghiero.

Ampio spazio è stato dedicato all’intervista alla preside Laura Broggi (a sinistra nella foto), che ha illustrato il valore aggiunto della scuola rispetto alla sola esperienza pratica, sottolineando l’efficacia del percorso formativo. Particolarmente significativo il dato sull’occupazione: circa il 90% degli studenti trova lavoro subito, e negli ambiti coerenti con il percorso di studi. Un risultato che conferma la solidità dell’offerta didattica, capace di preparare non solo all’ingresso diretto nel mondo del lavoro, ma anche al proseguimento degli studi universitari e all’istruzione tecnica superiore.

Nel servizio trovano spazio anche le voci degli studenti, che raccontano passione, orgoglio e senso di responsabilità. C’è chi parla del dovere di “portare avanti il made in Italy, i nostri prodotti e la nostra cultura millenaria”, e chi, come una studentessa intervistata, rivendica con fierezza il contributo femminile in un settore ancora prevalentemente maschile, portando in cucina un valore aggiunto fatto di sensibilità e attenzione.

Un altro studente racconta invece una scelta nata in famiglia, dalla passione trasmessa dalla nonna, con il sogno di diventare cuoco e chef.

Il programma è disponibile sulla app “Rai Play“