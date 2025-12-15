La Futura si ferma a Offanengo: un punto al quinto set per Busto

Si conclude a sei la serie di vittorie in campionato della Futura Volley Busto Arsizio che interrompe la risalita in classifica tornando con un solo punto da Offanengo. 3-2 il risultato finale per la Trasporti Bressan, verdetto sorprendente se si pensa che le cremonesi sono penultime nel girone e hanno conquistato – tra andata e ritorno – 4 dei 13 punti contro le biancorosse bustocche.

La squadra del neo allenatore Collina, tra l’altro, non aveva ancora vinto in casa e ha approfittato di una serata storta della Futura, in difficoltà nell’interpretare la gara, nel trovare il ritmo giusto; se a questo sommiamo i troppi errori, ecco che la frittata è fatta. A livello individuale non sono mancati buoni spunti al team di Tettamanti: 24 punti di Taborelli, 13 di Farina con percentuali alte, Rebora incisiva a muro e Orlandi utile in difesa. Ma il totale è risultato deficitario al termine di una maratona conclusa comunque con il minimo scarto, 16-14 al tie-break.

La frenata parziale di Busto non fa perdere posizioni in classifica anche se Altino, che batte al quinto set Altafratte, si riporta a due sole lunghezze. Imola, sesta, rimane comunque lontana: «Abbiamo fatto fatica a ingranare e battuto male mentre Offanengo ha avuto tante ricezioni positive – ha detto Tettamanti – In più Bellia (MVP del match ndr) è stata brava a non chiudere mai i colpi e attaccare alto sul muro. Mi è piaciuta la reazione nel quarto set quando abbiamo fatto quello che avevo chiesto durante un time-out. Ci portiamo a casa quello e complimenti a Offanengo».

TR. BRESSAN OFFANENGO – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO A. 3-2

(26-28, 25-20, 25-22, 21-25, 16-14)

OFFANENGO: Compagnin 3, Zago 25, Caneva 14, Martinelli 12, Bellia 21, Nardelli 11, Di Mario (L), Coba, Tommasini. N.e. Meoni, Ravazzolo, Rosmini. All. Collina.

BUSTO A.: Sassolini 2, Taborelli 24, Rebora 7, Farina 13, Longobardi 16, Tkachenko 9, Blasi (L), Orlandi 8, Sormani, Talarico 1. N.e. Alberti, Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.

NOTE. Durata set: 30’, 27’, 26’, 34’, 22’; tot. 2h34’. Offanengo: battute sbagliate 17, vincenti 8, ricezione positiva 58% (perfetta 36%), attacco 40%, muri 12. Futura: battute sbagliate 13, vincenti 3, ricezione positiva 57% (perfetta 32%), attacco 42%, muri 8.