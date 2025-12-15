La Futura si ferma a Offanengo: un punto al quinto set per Busto
Dopo 6 successi le biancorosse scivolano sul campo delle cremonesi (3-2) anche se mantengono il quarto posto nel girone
Si conclude a sei la serie di vittorie in campionato della Futura Volley Busto Arsizio che interrompe la risalita in classifica tornando con un solo punto da Offanengo. 3-2 il risultato finale per la Trasporti Bressan, verdetto sorprendente se si pensa che le cremonesi sono penultime nel girone e hanno conquistato – tra andata e ritorno – 4 dei 13 punti contro le biancorosse bustocche.
La squadra del neo allenatore Collina, tra l’altro, non aveva ancora vinto in casa e ha approfittato di una serata storta della Futura, in difficoltà nell’interpretare la gara, nel trovare il ritmo giusto; se a questo sommiamo i troppi errori, ecco che la frittata è fatta. A livello individuale non sono mancati buoni spunti al team di Tettamanti: 24 punti di Taborelli, 13 di Farina con percentuali alte, Rebora incisiva a muro e Orlandi utile in difesa. Ma il totale è risultato deficitario al termine di una maratona conclusa comunque con il minimo scarto, 16-14 al tie-break.
La frenata parziale di Busto non fa perdere posizioni in classifica anche se Altino, che batte al quinto set Altafratte, si riporta a due sole lunghezze. Imola, sesta, rimane comunque lontana: «Abbiamo fatto fatica a ingranare e battuto male mentre Offanengo ha avuto tante ricezioni positive – ha detto Tettamanti – In più Bellia (MVP del match ndr) è stata brava a non chiudere mai i colpi e attaccare alto sul muro. Mi è piaciuta la reazione nel quarto set quando abbiamo fatto quello che avevo chiesto durante un time-out. Ci portiamo a casa quello e complimenti a Offanengo».
TR. BRESSAN OFFANENGO – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO A. 3-2
(26-28, 25-20, 25-22, 21-25, 16-14)
OFFANENGO: Compagnin 3, Zago 25, Caneva 14, Martinelli 12, Bellia 21, Nardelli 11, Di Mario (L), Coba, Tommasini. N.e. Meoni, Ravazzolo, Rosmini. All. Collina.
BUSTO A.: Sassolini 2, Taborelli 24, Rebora 7, Farina 13, Longobardi 16, Tkachenko 9, Blasi (L), Orlandi 8, Sormani, Talarico 1. N.e. Alberti, Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.
NOTE. Durata set: 30’, 27’, 26’, 34’, 22’; tot. 2h34’. Offanengo: battute sbagliate 17, vincenti 8, ricezione positiva 58% (perfetta 36%), attacco 40%, muri 12. Futura: battute sbagliate 13, vincenti 3, ricezione positiva 57% (perfetta 32%), attacco 42%, muri 8.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.