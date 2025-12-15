Varese News

Sport

La Futura si ferma a Offanengo: un punto al quinto set per Busto

Dopo 6 successi le biancorosse scivolano sul campo delle cremonesi (3-2) anche se mantengono il quarto posto nel girone

offanengo futura

Si conclude a sei la serie di vittorie in campionato della Futura Volley Busto Arsizio che interrompe la risalita in classifica tornando con un solo punto da Offanengo. 3-2 il risultato finale per la Trasporti Bressan, verdetto sorprendente se si pensa che le cremonesi sono penultime nel girone e hanno conquistato – tra andata e ritorno – 4 dei 13 punti contro le biancorosse bustocche.

La squadra del neo allenatore Collina, tra l’altro, non aveva ancora vinto in casa e ha approfittato di una serata storta della Futura, in difficoltà nell’interpretare la gara, nel trovare il ritmo giusto; se a questo sommiamo i troppi errori, ecco che la frittata è fatta. A livello individuale non sono mancati buoni spunti al team di Tettamanti: 24 punti di Taborelli, 13 di Farina con percentuali alte, Rebora incisiva a muro e Orlandi utile in difesa. Ma il totale è risultato deficitario al termine di una maratona conclusa comunque con il minimo scarto, 16-14 al tie-break.

La frenata parziale di Busto non fa perdere posizioni in classifica anche se Altino, che batte al quinto set Altafratte, si riporta a due sole lunghezze. Imola, sesta, rimane comunque lontana: «Abbiamo fatto fatica a ingranare e battuto male mentre Offanengo ha avuto tante ricezioni positive – ha detto Tettamanti – In più Bellia (MVP del match ndr) è stata brava a non chiudere mai i colpi e attaccare alto sul muro. Mi è piaciuta la reazione nel quarto set quando abbiamo fatto quello che avevo chiesto durante un time-out. Ci portiamo a casa quello e complimenti a Offanengo».

TR. BRESSAN OFFANENGO – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO A. 3-2
(26-28, 25-20, 25-22, 21-25, 16-14)

OFFANENGO: Compagnin 3, Zago 25, Caneva 14, Martinelli 12, Bellia 21, Nardelli 11, Di Mario (L), Coba, Tommasini. N.e. Meoni, Ravazzolo, Rosmini. All. Collina.
BUSTO A.: Sassolini 2, Taborelli 24, Rebora 7, Farina 13, Longobardi 16, Tkachenko 9, Blasi (L), Orlandi 8, Sormani, Talarico 1. N.e. Alberti, Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.
NOTE. Durata set: 30’, 27’, 26’, 34’, 22’; tot. 2h34’. Offanengo: battute sbagliate 17, vincenti 8, ricezione positiva 58% (perfetta 36%), attacco 40%, muri 12. Futura: battute sbagliate 13, vincenti 3, ricezione positiva 57% (perfetta 32%), attacco 42%, muri 8.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.