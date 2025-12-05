La Futura Volley scende in Puglia per continuare a risalire

Seconda trasferta consecutiva verso Sud per la Futura Volley Giovani, che dopo aver sbancato il campo di Altino scenderà in campo domenica 7 dicembre (ore 17) sul campo del Volley Fasano, in provincia di Brindisi. La squadra di coach Mauro Tettamanti andrà in Puglia con l’obiettivo di continuare la serie positiva (per risultati e prestazioni) delle ultime settimane che ha permesso a Busto di risalire fino al quinto posto e quindi alla zona che consente l’accesso alla Pool Promozione nella seconda fase.

Dicembre potrebbe poi rivelarsi un mese “amico” delle Cocche visto che il calendario prevede tre turni casalinghi contro Imola e contro l’accoppiata Talmassons-Altafratte (prima e dopo Natale), ovvero le due squadre che in questo momento comandano il girone B della Serie A2. Attenzione però a non sottovalutare Fasano: le pugliesi hanno appena collezionato uno scalpo di rilievo, quello di Brescia battuta in cinque set, e all’andata giocarono un brutto tiro alla Futura sbancando la Soevis Arena in rimonta da 2-0 a 2-3 ai danni delle biancorosse.

In casa Futura non si segnalano particolari problematiche a livello di formazione: «Avevamo bisogno di una settimana completa per lavorare di più su noi stessi e preparare con calma la partita contro Fasano – spiega Tettamanti alla vigilia della partenza – Ci attende una trasferta difficile contro una squadra che ha sempre lottato in ogni partita. La vittoria con Brescia le ha sbloccate e contro di noi scenderanno in campo con ancora più entusiasmo».

Tettamanti cita poi Piacentini a Korhonen come le opzioni principali di un attacco guidato dalla palleggiatrice Muzi «che è un’attaccante aggiunto. Dovremo essere il più ordinati possibile e aggressivi al servizio per provare a togliere alcune uscite. Non dovremo pensare a quella che è stata la gara di andata, per noi si tratta di un campionato che è ripartito e che affrontiamo pensando ad un match alla volta, consapevoli che per portare a casa altri punti bisognerà fare fatica e mettere tanto agonismo».

CLASSIFICA: Talmassons 27; Altafratte 21; Brescia 20; Altino 16; FVG BUSTO A. 15; Imola 14; Altamura 12; Fasano, Offanengo 10; Modena 5.