La Lega di Saronno critica il nuovo cortile di Palazzo Visconti: “Un’illusione destinata a durare quanto un sipario”
Secondo il leghista Claudio Sala l'intervento presentato ieri dalla Giunta è solo un'operazione di immagine che non risolve il problema del destino di Palazzo Visconti
Il nuovo cortile di Palazzo Visconti, presentato ieri dall’Amministrazione Pagani non piace alla Lega, che lo qualifica come “un’illusione destinata a durare quanto un sipario.
«L’iniziativa presentata in questi giorni dall’amministrazione del Comune di Saronno nel cortile di Palazzo Visconti viene raccontata come un atto di “valorizzazione” e “rigenerazione”. In realtà, a molti cittadini appare per ciò che è: un intervento puramente cosmetico, un vero e proprio camouflage urbano – scrive l’esponente della Lega saronnese Claudio Sala – Una scenografia ben allestita: pavimentazione, palco, sedute, eventi che però non risolve il problema strutturale dell’immobile, il cui futuro è legato a una riqualificazione ben più ampia, complessa e soprattutto invasiva. E qui nasce la domanda che nessuno sembra voler porre apertamente: che senso ha investire risorse pubbliche in un allestimento destinato, con ogni probabilità, a essere smantellato quando partiranno i veri lavori? Se domani il palazzo verrà davvero recuperato in modo serio, con accessi per mezzi, cantieri, parcheggi o nuove funzioni, quel cortile “riqualificato” sarà la prima cosa a sparire. E allora cosa resterà? Una fattura pagata, qualche foto per la comunicazione, e l’ennesimo esempio di fondi pubblici spesi per un effetto temporaneo».
«Si parla di cultura, eventi, socialità. Parole belle, certo. Ma la cultura non è una passerella provvisoria, e la rigenerazione non è un trucco da palcoscenico – conclude Sala – Qui si rischia di trasformare un problema serio e strutturale in un’operazione d’immagine: un vestito elegante indossato su un edificio che continua a rimanere fragile. Questa non è pianificazione. Questa non è visione. Questo è, più semplicemente, un maquillage urbano pagato dai cittadini. Saronno merita progetti veri, duraturi, coerenti, non interventi effimeri buoni per una stagione di eventi e per qualche titolo sui giornali».
