La Lega di Saronno critica il nuovo cortile di Palazzo Visconti: “Un’illusione destinata a durare quanto un sipario”

Il nuovo cortile di Palazzo Visconti, presentato ieri dall’Amministrazione Pagani non piace alla Lega, che lo qualifica come “un’illusione destinata a durare quanto un sipario.

«L’iniziativa presentata in questi giorni dall’amministrazione del Comune di Saronno nel cortile di Palazzo Visconti viene raccontata come un atto di “valorizzazione” e “rigenerazione”. In realtà, a molti cittadini appare per ciò che è: un intervento puramente cosmetico, un vero e proprio camouflage urbano – scrive l’esponente della Lega saronnese Claudio Sala – Una scenografia ben allestita: pavimentazione, palco, sedute, eventi che però non risolve il problema strutturale dell’immobile, il cui futuro è legato a una riqualificazione ben più ampia, complessa e soprattutto invasiva. E qui nasce la domanda che nessuno sembra voler porre apertamente: che senso ha investire risorse pubbliche in un allestimento destinato, con ogni probabilità, a essere smantellato quando partiranno i veri lavori? Se domani il palazzo verrà davvero recuperato in modo serio, con accessi per mezzi, cantieri, parcheggi o nuove funzioni, quel cortile “riqualificato” sarà la prima cosa a sparire. E allora cosa resterà? Una fattura pagata, qualche foto per la comunicazione, e l’ennesimo esempio di fondi pubblici spesi per un effetto temporaneo».

«Si parla di cultura, eventi, socialità. Parole belle, certo. Ma la cultura non è una passerella provvisoria, e la rigenerazione non è un trucco da palcoscenico – conclude Sala – Qui si rischia di trasformare un problema serio e strutturale in un’operazione d’immagine: un vestito elegante indossato su un edificio che continua a rimanere fragile. Questa non è pianificazione. Questa non è visione. Questo è, più semplicemente, un maquillage urbano pagato dai cittadini. Saronno merita progetti veri, duraturi, coerenti, non interventi effimeri buoni per una stagione di eventi e per qualche titolo sui giornali».