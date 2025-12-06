La maggioranza di Bodio Lomnago replica alle accuse: “Ascoltiamo i cittadini, non facciamo capriole”

Riceviamo e pubblichiamo la risposta del gruppo di maggioranza di Bodio Lomnago alla nota della minoranza “Amici Bodio Lomnago – Lista Civica”, sul consiglio comunale di giovedì 4 dicembre (a questo link)

Come Cittadini in Movimento e Amministratori di maggioranza partiamo da qui: dall’ascolto dei cittadini. Sempre.

Non a intermittenza. Non solo quando fa comodo. Sempre. È questo il metodo che guida questa amministrazione. Quando la comunità porta argomenti, dubbi, osservazioni, noi li valutiamo. Anche quando costa fatica. Anche quando significa rivedere una posizione. Per noi questo non è una “capriola”, è semplicemente buon governo.

E proprio per questo stupisce leggere l’ennesimo comunicato indignato, invece di vedere la minoranza seduta a un tavolo di confronto. Le porte, come sapete, sono sempre aperte. Dialogare direttamente sarebbe più semplice che affidarsi ai comunicati stampa. Ma capiamo: il comunicato fa più scena e permette anche qualche acrobazia narrativa. Certo, se ci fosse la stessa energia nel confronto diretto, saremmo tutti più sereni.

La politica seria non decide prima e spiega dopo. Ascolta, valuta e poi sceglie. È esattamente ciò che è stato fatto. E lo abbiamo fatto alla luce del sole, come sempre. Capita che qualcuno si stupisca del fatto che si possano cambiare posizione dopo avere ascoltato una sala piena di cittadini. Ma, sorpresa: è così che funziona quando l’ascolto non è uno slogan ma un metodo. Se per qualcun altro è strano, evidentemente frequentiamo scuole politiche diverse.

Sul tema della presunta mancanza di consapevolezza del progetto, ricordiamo che il confronto poteva avvenire nella conferenza dei capigruppo, alla quale però “Amici Bodio Lomnago – Lista Civica” non si è presentata. È difficile parlare di dialogo se poi lo si evita nel momento opportuno. Chiedere un confronto e poi non presentarsi è un po’ come lamentarsi del freddo dopo aver lasciato la finestra aperta. Succede, ma non è proprio credibile.

Quanto al rapporto con i privati, le regole urbanistiche esistono, sono chiare e non vengono decise né aggirate da questa amministrazione. Non c’è alcuna resa, ma solo il rispetto delle norme. Anche qui: basta conoscerle. Lo sappiamo che fa meno rumore della polemica, ma tant’è.

Infine, sì: abbiamo tenuto in grande considerazione le osservazioni dei cittadini. E lo rivendichiamo con orgoglio.

Ignorarle sarebbe stato il vero errore.

Abbiamo ascoltato:

– i cittadini

– i tecnici

– le osservazioni della minoranza

E dopo una valutazione completa, abbiamo scelto di non procedere. Questa è la realtà dei fatti. Nessuna “capriola”, nessun imbarazzo. Solo buon senso. È che chiamarlo così forse fa meno titolo.

Se per qualcuno la coerenza significa difendere una posizione anche quando emergono elementi nuovi, allora sì, abbiamo un’idea diversa di amministrazione. Noi preferiamo il buon senso.

Continueremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto: ascoltare, spiegare, confrontarci. Anche con la minoranza, quando il confronto avviene nei tempi e nei luoghi giusti, non solo a mezzo comunicati. Quando si vorrà un dialogo vero, noi siamo qui. Le porte non le abbiamo mai chiuse. Nel frattempo: qui nessuno scappa, nessuno si imbarazza e nessuno fa acrobazie. Facciamo solo amministrazione. Quella vera. Infatti in quest’ultimo anno abbiamo lavorato con impegno e costanza per Bodio Lomnago, mettendo al centro la comunità in tutte le sue età e in tutte le sue realtà.

Abbiamo dato vita a numerosi eventi che hanno coinvolto e unito il paese: dall’Epifania al Carnevale, dalla rinnovata Festa del Paese fino alle iniziative natalizie. Un calendario ricco, pensato per far vivere momenti di serenità, partecipazione e socialità.

Ci siamo impegnati per i giovani, con attività dedicate come il battesimo civico per i nostri 18enni e ancora per i nuovi nati, accompagnato dal kit dei nuovi nati: un piccolo gesto che accoglie ogni bambino come parte preziosa della comunità.

Abbiamo avuto cura anche degli anziani, con semplici ma significativi gesti come il panettone di Natale, accolto con grande apprezzamento.

Non sono mancate le ricorrenze istituzionali, sempre celebrate con rispetto e partecipazione, e una costante attenzione al territorio, monitorato e custodito con responsabilità.

Inoltre, si è rafforzata una sinergia mai vista prima tra tutte le associazioni del paese: un lavoro comune che ha reso possibile organizzare, migliorare e far crescere molto di ciò che abbiamo realizzato.

Potremmo continuare ancora a lungo, ma ci fermiamo qui. I fatti parlano da soli e dimostrano che insieme, con impegno e collaborazione, abbiamo fatto tanto per Bodio Lomnago e continueremo a farlo.

A nome di tutto il gruppo dei Cittadini in Movimento