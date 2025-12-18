Varese News

La magia della tradizionale fiaccolata a Maddalena di Somma Lombardo: un cammino di luce e comunità

Torna l'appuntamento natalizio proposto dalla Comunità Anffas

Venerdì 19 dicembre si terrà la tradizionale fiaccolata a Maddalena di Somma Lombardo, un evento che unisce la comunità in un percorso di luce, calore e solidarietà. Il ritrovo è previsto alle ore 20.30 all’oratorio della Maddalena, da dove i partecipanti partiranno per un suggestivo cammino tra le case e lungo il canale, fino alla Comunità Anffas Ticino.

L’atmosfera sarà accogliente, illuminata dal fuoco delle fiaccole e arricchita dalle voci e dai cuori di chi parteciperà, come testimonianza di valori spirituali e umani universali. Un momento di condivisione e di riflessione, in grado di coinvolgere e unire persone di ogni età.

All’arrivo, un banco di vivande accoglierà i partecipanti con tè caldo, cioccolata, vin brulé e panettone, per un momento di calore e convivialità. La serata sarà arricchita dalla presenza del Corpo Musicale “La Cittadina”, che allieterà il cammino con le sue note.

Fiaccole e candele saranno disponibili all’oratorio per tutti i partecipanti, che potranno illuminare il percorso con la loro luce. Gli abitanti della frazione di Maddalena sono invitati ad accogliere l’iniziativa, decorando le proprie finestre con lanterne o ceri, creando così un’atmosfera di festa che coinvolgerà l’intero paese.

Sarà possibile parcheggiare nei pressi della CSS.

Un’occasione per vivere insieme la magia del Natale, riscoprendo il valore della comunità e della solidarietà.

Pubblicato il 18 Dicembre 2025
