La messa di Natale nella rimessa dei Vigili del Fuoco a Busto Arsizio
È un appuntamento tradizionale del Distaccamento del Sempione. Al termine panettone e cioccolata per tutti
Una vigilia di Natale diversa, vissuta tra i mezzi di soccorso e il calore della comunità. Martedì 24 dicembre alle ore 22 si terrà la tradizionale Messa di Natale nella rimessa del Distaccamento dei Vigili del Fuoco del Sempione, sulla Statale 33 tra Gallarate e Busto Arsizio.
L’appuntamento, ormai diventato un momento simbolico per i pompieri, per il quartiere intorno, per tutti i simpatizzanti, crea un’atmosfera unica del capannone, illuminato e addobbato per l’occasione.
La santa messa sarà celebrata da don Matteo Resteghini.
Dopo la funzione, come da tradizione, seguirà un momento conviviale con distribuzione di panettone e cioccolata calda, per scambiarsi gli auguri e condividere un po’ di calore umano nella notte più attesa dell’anno.
Dal sacro al profano, da segnalare quest’anno il simpatico allestimento della “caserma” del distaccamento del Sempione, con una renna natalizia.
