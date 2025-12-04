Varese News

Tempo libero

La mostra dei presepi di Taino si arricchisce con un originale allestimento sull’acqua

Tra mostre natalizie, arte e tradizione a Taino arriva anche un suggestivo presepe sull’acqua realizzato nel lavatoio di Cheglio

Generico 01 Dec 2025

Taino “si veste” per Natale, mantenendo vive le tradizione legate alle feste. Dopo il progetto che punta a trasformare il paese in “borgo del presepe”, la Pro Loco Taino rilancia con un calendario di iniziative imperdibili, tra mercatini, gusto e una novità davvero suggestiva: il presepe sull’acqua.

Il progetto — già conosciuto come “paese del presepe” grazie alla mostra inaugurata nella chiesa di San Giovanni a Cheglio con 29 artisti — trova un ulteriore momento di apertura con questo allestimento, che arricchisce l’offerta per cittadini e visitatori. Installato nel lavatoio di Cheglio, il presepe galleggiante unisce spiritualità, creatività e grande suggestione visiva. La decisione di portare la Natività sull’acqua rivela il desiderio degli organizzatori di offrire qualcosa di unico, capace di sorprendere e toccare le corde dell’emozione natalizia: un invito a guardare il Natale con occhi nuovi, muovendosi tra arte, tradizione e sorpresa.

Taino si prepara così a una stagione di festa autentica, fatta di luci, comunità e condivisione. Per chi cerca un’esperienza natalizia diversa, suggestiva e coinvolgente, è l’occasione perfetta per scoprire un angolo del Lago Maggiore che celebra la tradizione con creatività.

Si ricorda che la mostra “La Natività nella contemporaneità”, inaugurata sabato 29 novembre è visitabile dal 1 dicembre al 6 gennaio 2026.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Avatar
chiara.ferraro@varesenews.it
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.