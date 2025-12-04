La mostra dei presepi di Taino si arricchisce con un originale allestimento sull’acqua

Taino “si veste” per Natale, mantenendo vive le tradizione legate alle feste. Dopo il progetto che punta a trasformare il paese in “borgo del presepe”, la Pro Loco Taino rilancia con un calendario di iniziative imperdibili, tra mercatini, gusto e una novità davvero suggestiva: il presepe sull’acqua.

Il progetto — già conosciuto come “paese del presepe” grazie alla mostra inaugurata nella chiesa di San Giovanni a Cheglio con 29 artisti — trova un ulteriore momento di apertura con questo allestimento, che arricchisce l’offerta per cittadini e visitatori. Installato nel lavatoio di Cheglio, il presepe galleggiante unisce spiritualità, creatività e grande suggestione visiva. La decisione di portare la Natività sull’acqua rivela il desiderio degli organizzatori di offrire qualcosa di unico, capace di sorprendere e toccare le corde dell’emozione natalizia: un invito a guardare il Natale con occhi nuovi, muovendosi tra arte, tradizione e sorpresa.

Taino si prepara così a una stagione di festa autentica, fatta di luci, comunità e condivisione. Per chi cerca un’esperienza natalizia diversa, suggestiva e coinvolgente, è l’occasione perfetta per scoprire un angolo del Lago Maggiore che celebra la tradizione con creatività.

Si ricorda che la mostra “La Natività nella contemporaneità”, inaugurata sabato 29 novembre è visitabile dal 1 dicembre al 6 gennaio 2026.