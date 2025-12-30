La mostra mercato del disco da Corbetta si sposta a Castellanza: vinili e CD da collezione alla Soevis Arena
Domenica 11 gennaio la storica fiera del vinile cambia sede: migliaia di dischi, scambi con espositori e ingresso gratuito a Castellanza
Cambio location per la Mostra Mercato del Disco e CD per hobbisti, che domenica 11 gennaio si svolgerà a Castellanza presso la Soevis Arena – ex Palaborsani, in via Legnano 3.
L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Culturale Rock Paradise in collaborazione con Soevis Arena, si tiene dalle 10:00 alle 18:00 e offre una giornata interamente dedicata alla musica da collezione, tra vinili, CD e DVD, con ingresso gratuito e servizio ristoro.
Cambio di sede per motivi tecnici
L’edizione invernale dell’evento era inizialmente prevista a Corbetta, ma è stata trasferita a Castellanza non per volontà degli organizzatori, ma a causa della mancata agibilità della tensostruttura comunale. Una scelta necessaria per garantire la sicurezza e la qualità della manifestazione, che da anni richiama appassionati e collezionisti da tutta la Lombardia.
Una fiera per appassionati e collezionisti
Protagonisti della giornata saranno migliaia di dischi e CD usati e da collezione, con la possibilità di acquistare, vendere o scambiare direttamente con gli espositori presenti. La fiera è rivolta a hobbisti e appassionati di musica, con un occhio di riguardo per il mondo analogico, le edizioni rare, i bootleg e le rarità da scaffale.
Tra gli stand sarà possibile trovare anche DVD musicali, memorabilia, gadget e altri oggetti legati all’universo musicale.
Info pratiche e servizi
La location, facilmente raggiungibile, dispone di ampio parcheggio gratuito esterno. All’interno della struttura sarà attivo un servizio bar con possibilità di ristoro e pranzo.
La giornata si preannuncia come un’occasione speciale per ritrovare la comunità degli appassionati di vinile e scoprire nuovi tesori musicali, in un clima conviviale e informale.
