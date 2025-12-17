La musicoterapia nella cura del neonato fragile: se ne parla a Radio Missione Medicina

Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 11.10 avrà ospiti il professor Massimo Agosti, direttore del Centro di neonatologia, terapia intensiva neonatale e pediatria e del Dipartimento materno-infantile – polo universitario di Varese e la dott.ssa Barbara Sgobbi, musicoterapeuta c/o la neonatologia e terapia intensiva neonatale ( TIN). Il titolo della trasmissione “ La Musicoterapia nella cura del neonato fragile ” . Conducono Giorgio Dini e Luigi Rusconi.

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 21 dicembre 2025 alle ore 16.00.