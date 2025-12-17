La musicoterapia nella cura del neonato fragile: se ne parla a Radio Missione Medicina
Venerdì 19 dicembre alle ore 11.10 saranno ospiti il professor Massimo Agosti Direttore del Dipartimento della donna e del bambino dell'Asst Sette Laghi e la dott.ssa Barbara Sgobbi
Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 11.10 avrà ospiti il professor Massimo Agosti, direttore del Centro di neonatologia, terapia intensiva neonatale e pediatria e del Dipartimento materno-infantile – polo universitario di Varese e la dott.ssa Barbara Sgobbi, musicoterapeuta c/o la neonatologia e terapia intensiva neonatale ( TIN). Il titolo della trasmissione “ La Musicoterapia nella cura del neonato fragile ” . Conducono Giorgio Dini e Luigi Rusconi.
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 21 dicembre 2025 alle ore 16.00.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.