La nuova Pro Patria di mister Bolzoni sfida l’Arzignano Valchiampo

«Abbiamo scelto Francesco Bolzoni (foto R. Corradin/VN) perché conosce bene la situazione e i giocatori, ha seguito tutte le partite e ha in mente una serie di cose che speriamo riesca a trasmettere alla squadra». Con queste parole il direttore sportivo Sandro Turotti ha presentato il nuovo allenatore in capo della Pro Patria che, dopo l’esonero di Greco, è obbligata a tornare a vincere per rincorrere una salvezza non semplice. Turotti ha parlato insieme a Rosanna Zema, in rappresentanza di Finnat, il socio di minoranza del club che negli ultimi giorni ha confermato la sua vicinanza a Patrizia Testa.

«Non ho avuto ripensamenti – spiega il nuovo tecnico – sono un ex calciatore, so cosa trovo, malumori compresi, ma da quando sono in campo i giocatori mi devono ascoltare perché adesso sono io alla guida. Iniziamo con una squadra che viene da un trend positivo ma noi dobbiamo avere per forza voglia di riscatto. E i ragazzi lo devono dimostrare non solo a me ma a tutti. Però sono convinto che chi giocherà al posto degli squalificati darà il massimo».

VIGILIA DI PARTITA

La Pro Patria è attesa dalla delicatissima gara in casa dell’Arzignano Valchiampo, che è in programma per domenica 14 dicembre alle 20.30 allo stadio “Tommaso Dal Molin” della città in provincia di Vicenza. Per i tigrotti tale sfida sarà la prima del nuovo corso guidato da mister Francesco Bolzoni che in settimana ha preso il posto di Leandro Greco. Il tecnico romano è stato sollevato dall’incarico dopo il pesante KO contro la Dolomiti Bellunesi, arrivato dopo una prestazione molto negativa sotto molti punti di vista.

I bustocchi dovranno fare di tutto per raccogliere più punti possibili sia nella sfida contro la formazione vicentina, sia nell’ultima del girone di andata in casa contro il Renate, prima della sosta che durerà fino al 3 di gennaio. Mister Bolzoni dovrà subito fare a meno di Christian Dimarco, Alessandro Di Munno e Niccolò Bagatti, che saranno indisponibili per squalifica riducendo sensibilmente le opzioni sulla formazione da mandare in campo. Stessa sorte per il centrocampista dei padroni di casa Luigi Castegnaro.



Dall’altra parte della barricata ci sarà la squadra allenata da mister Daniele Di Donato che è in un momento positivo perché non perde da tre partite (2 pareggi e 1 vittoria). L’allenatore ex Team Altamura è arrivato da appena sei giornate e ha un bilancio favorevole: i gialloblù sotto la sua guida sono riusciti a risalire la china, conquistando già 8 punti. Ora i veneti sono a quota 18, a +6 sulla Pro Patria, e occupano il quindicesimo posto in coabitazione con l’Albinoleffe al di fuori dalla zona playout.

Pro Patria e Arzignano Valchiampo sono le squadre con le peggiori difese del Girone A di Serie D: i tigrotti in queste prime 17 giornate hanno concesso 26 reti mentre i giallazzurri 28. Per quanto riguarda l’attacco i padroni di casa sono tra i migliori con 21 gol segnati alle spalle solo di Lecco, Union Brescia, Inter U23, Albinoleffe e Vicenza, mentre i tigrotti in questa speciale classifica sono il fanalino di coda con appena 13.

Le due compagini possono vantare due dei migliori finalizzatori del campionato perché tra le fila della squadra veneta c’è Mattia Minesso che ha già messo a segno 7 reti, stesso bottino di Ferdinando Mastroianni. I due guidano la classifica marcatori insieme a Nicola Rauti (Vicenza) e Leon Sipos (Lecco).

Tra le due compagini ci sono stati sei incroci i tigrotti si sono imposti in due occasioni, i giallazzurri in una, tre sono invece i pareggi. Nello scorso campionato ci fu una vittoria a testa: all’andata vinsero i veneti per 1-0, mentre al ritorno i biancoblù fecero valere il fattore campo imponendosi sempre per 1-0.

DIRETTAVN – La partita di Arzignano sarà raccontata da VareseNews con la consueta #direttavn offerto da Finazzi Serramenti. Il live è già a disposizione CLICCANDO QUI; dalle 20 circa di domenica poi, la cronaca dettagliata dell’incontro.

SERIE C GIRONE A (18° giornata)

IL PROGRAMMA: Lumezzane – Lecco, Alcione – Virtus Verona, Renate – Trento, Inter U23 – Giana Erminio, Cittadella – Novara, Dolomiti Bellunesi – Union Brescia, Pergolettese – Vicenza, Ospitaletto – Pro Vercelli, Triestina – Albinoleffe, ARZIGNANO – PRO PATRIA.

LA CLASSIFICA: Vicenza 43, Lecco 33, Union Brescia 30, Cittadella 28, Inter U23 e Alcione 27, Pro Vercelli 24, Trento e Giana Erminio 23, Renate e Dolomiti Bellunesi 21, Novara e Lumezzane 20, Albinoleffe e Arzignano 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15, Virtus Verona 14, PRO PATRIA 13, Triestina -5 (-23).