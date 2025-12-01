La Polizia cantonale rafforza le attività di prevenzione e sicurezza nel periodo natalizio
Si chiama "Operazione Prevena" e dal 1 al 24 dicembre vedrà la presenza delle pattuglie sarà intensificata nei luoghi maggiormente frequentati
Dal 1° al 24 dicembre 2025 la Polizia cantonale, in collaborazione con le Polizie comunali, la Polizia dei trasporti e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), ripropone l’operazione di prevenzione PREVENA, un’iniziativa consolidata che da oltre 18 anni promuove sicurezza e attenzione durante il periodo dell’Avvento.
Le settimane che precedono il Natale, infatti, vedono un aumento significativo dell’afflusso di persone nei centri urbani e nelle principali aree commerciali del Cantone, un contesto che — complice il buio precoce e gli spazi affollati — può favorire episodi di furto nei veicoli e durante lo shopping.
Per tutta la durata dell’iniziativa, la presenza delle pattuglie sarà intensificata nei luoghi maggiormente frequentati. Gli agenti opereranno con controlli mirati, pattugliamenti e momenti di contatto diretto con la cittadinanza, allo scopo di prevenire reati e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di comportamenti prudenti. L’obiettivo è rafforzare una cultura della prevenzione condivisa, contribuendo a garantire un clima di maggiore serenità durante le feste.
Consigli di prevenzione
La Polizia cantonale invita cittadine e cittadini a seguire alcune semplici accortezze, utili per ridurre il rischio di furti e tutelare i propri beni.
Quando si portano con sé borse e portafogli: tenere borse, borsette e zaini sempre sotto controllo e non lasciarli incustoditi su sedie o carrelli; indossare le borse a tracolla sul davanti, mantenendole ben chiuse, soprattutto nelle aree affollate; aprire borse e portafogli solo se necessario, evitando di mostrare oggetti di valore o somme di denaro, riporre portafogli e documenti nelle tasche interne della giacca o all’interno della borsa, mai in tasche esterne facilmente accessibili.
Quando si lascia l’automobile: preferire posteggi ben illuminati o strutture sorvegliate, soprattutto nelle ore serali, non lasciare mai le chiavi nel veicolo, neppure in garage, verificare la corretta chiusura di portiere e bagagliaio prima di allontanarsi, chiudere completamente finestrini e tettucci, non lasciare in vista oggetti di valore, borse o documenti personali, dopo aver attivato la chiusura, controllare da una certa distanza che il veicolo sia effettivamente bloccato.
