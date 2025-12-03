Varese News

La Polizia locale di Gallarate si sposta nella ex sede di Amsc

Dopo l’ipotesi Villa Marelli annunciata a giugno, l’amministrazione cambia rotta: la nuova collocazione sarà in via Aleardi, nei locali dell’ex Amsc, ritenuti più adatti a costi e tempi operativi

La Polizia Locale di Gallarate non si trasferirà né nell’ex sede GAM di viale Milano, già scartata da tempo, né in Villa Marelli, come era stato comunicato lo scorso giugno. La nuova sede del comando sarà in via Aleardi, ex sede di Amsc.

La decisione di abbandonare Villa Marelli è stata presa a causa delle difficoltà pratiche legate alla struttura, in particolare la mancanza di parcheggi, che avrebbe reso difficile l’accesso per gli agenti e i cittadini. E’ da questa valutazione che è emersa l’opzione della sede di via Aleardi: un immobile che, pur trovandosi in una zona periferica, offre spazi adeguati e richiede solo interventi minimi per adattarsi alle necessità del comando.

Non mancano, però, possibili difficoltà legate anche alla nuova sede. In particolare, la scarsa disponibilità di mezzi pubblici nella zona potrebbe complicare l’accesso per alcuni cittadini.

Il trasloco è previsto per la prossima primavera, con l’obiettivo di garantire la continuità operativa e ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza.

Pubblicato il 03 Dicembre 2025
