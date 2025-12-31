Varese News

Tempo libero

La prima camminata dei bambini con il gruppo GCC a Carnago: un’avventura tra natura e creatività

Con zainetto in spalla e tanta curiosità, i piccoli esploratori di Carnago diventano protagonisti della Giovane Ciurma di GCC. Appuntamento lunedì 5 gennaio

Tappa 8 Cammino Lago Maggiore

Lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 10.30 il piazzale di Milanello, a Carnago, sarà il punto di partenza di una camminata davvero speciale: la prima camminata dei bambini con GCC, un’iniziativa gratuita e aperta a tutti i piccoli esploratori, promossa dal Gruppo di Cammino GCC San Martino.

Si tratta di una passeggiata pensata appositamente per bambine e bambini, con l’obiettivo di far scoprire la natura d’inverno in modo giocoso e coinvolgente. Un’esperienza all’aria aperta in cui ogni partecipante sarà invitato a raccogliere foglie, rametti e piccoli materiali del bosco, da portare poi a casa per creare un quadretto artistico.

Nasce la “Giovane Ciurma di GCC”

Il percorso sarà semplice e adatto a tutte le età, accompagnato dai volontari del gruppo, ma ogni partecipante dovrà essere accompagnato da un adulto. L’invito è a coprirsi bene, preparare lo zainetto e lasciarsi guidare dalla curiosità e dalla voglia di scoprire. Al termine dell’iniziativa, ogni bambina e ogni bambino riceverà un attestato di partecipazione, il primo da collezionare per chi vorrà continuare a vivere le prossime “Avventure GCC”.

Con questa prima uscita nasce simbolicamente la Giovane Ciurma di GCC, un piccolo gruppo di camminatori in erba pronti a esplorare il territorio, divertendosi e imparando a conoscere il ritmo della natura anche nei mesi più freddi.

Creatività e condivisione

Una volta tornati a casa, i partecipanti potranno usare il materiale raccolto per realizzare un quadretto, stimolando fantasia e manualità. Le famiglie potranno poi inviare foto dei capolavori, accompagnate da una breve dedica, che saranno pubblicate sulle pagine del gruppo: un modo per condividere l’esperienza e sentirsi parte della comunità.

Appuntamento al piazzale di Milanello

L’evento si svolge con qualsiasi tempo, nel rispetto delle regole di sicurezza individuale, ed è completamente gratuito. Non è richiesta iscrizione, ma è fondamentale che ogni partecipante sia responsabile di sé stesso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Gruppo di Cammino Carnaghese – GCC San Martino

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.