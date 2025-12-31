La prima camminata dei bambini con il gruppo GCC a Carnago: un’avventura tra natura e creatività

Lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 10.30 il piazzale di Milanello, a Carnago, sarà il punto di partenza di una camminata davvero speciale: la prima camminata dei bambini con GCC, un’iniziativa gratuita e aperta a tutti i piccoli esploratori, promossa dal Gruppo di Cammino GCC San Martino.

Si tratta di una passeggiata pensata appositamente per bambine e bambini, con l’obiettivo di far scoprire la natura d’inverno in modo giocoso e coinvolgente. Un’esperienza all’aria aperta in cui ogni partecipante sarà invitato a raccogliere foglie, rametti e piccoli materiali del bosco, da portare poi a casa per creare un quadretto artistico.

Nasce la “Giovane Ciurma di GCC”

Il percorso sarà semplice e adatto a tutte le età, accompagnato dai volontari del gruppo, ma ogni partecipante dovrà essere accompagnato da un adulto. L’invito è a coprirsi bene, preparare lo zainetto e lasciarsi guidare dalla curiosità e dalla voglia di scoprire. Al termine dell’iniziativa, ogni bambina e ogni bambino riceverà un attestato di partecipazione, il primo da collezionare per chi vorrà continuare a vivere le prossime “Avventure GCC”.

Con questa prima uscita nasce simbolicamente la Giovane Ciurma di GCC, un piccolo gruppo di camminatori in erba pronti a esplorare il territorio, divertendosi e imparando a conoscere il ritmo della natura anche nei mesi più freddi.

Creatività e condivisione

Una volta tornati a casa, i partecipanti potranno usare il materiale raccolto per realizzare un quadretto, stimolando fantasia e manualità. Le famiglie potranno poi inviare foto dei capolavori, accompagnate da una breve dedica, che saranno pubblicate sulle pagine del gruppo: un modo per condividere l’esperienza e sentirsi parte della comunità.

Appuntamento al piazzale di Milanello

L’evento si svolge con qualsiasi tempo, nel rispetto delle regole di sicurezza individuale, ed è completamente gratuito. Non è richiesta iscrizione, ma è fondamentale che ogni partecipante sia responsabile di sé stesso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Gruppo di Cammino Carnaghese – GCC San Martino