La primaria Pascoli di Varese si presenta con un InfoDay per genitori e l’Open day per tutta la famiglia

A metà strada tra i due open day – quello dello scorso 29 novembre e quello che si svolgerà nella mattinata di sabato 10 dicembre – la scuola primaria Pascoli di viale Ippodromo (IC Varese 2 Pellico), invita i genitori dei bambini che a settembre inizieranno la prima elementare, a una serata speciale.

Venerdì 12 dicembre alle ore 18 le mamme e i papà saranno accolti a scuola per un vero e proprio Infoday.

L’evento è un momento riservato ai soli genitori con l’idea di approfondire la conoscenza del progetto formativo della scuola e cominciare insieme “a tracciare il sentiero su cui cammineranno e cresceranno i vostri bambini” spiegano gli insegnanti.

OPEN DAY 10 GENNAIO

Sabato 10 gennaio dalle ore 9.30 alle 11.30, la scuola primaria Pascoli apre le porte alle famiglie per un Open Day pensato per far vivere a bambini e genitori un’esperienza autentica di ciò che è la scuola: “Una comunità educativa accogliente, viva e ricca di opportunità”, spiegano gli insegnanti.

Per genitori e bambini pronti a cominciare il loro percorso scolastico a settembre, sarà l’occasione ideale per conoscere le linee del progetto formativo e gli ambienti della scuola.

Ad attendere i bambini un laboratorio itinerante che inizierà alle 9,30 e li accompagnerà alla scoperta degli spazi e della vita scolastica in modo ludico, curioso e coinvolgente.

Nel frattempo, i genitori potranno dialogare con gli insegnanti ed esplorare insieme la proposta educativa, toccando con mano l’attenzione, la cura e la passione che animano il loro lavoro.

“La nostra scuola vanta una ricca e qualificata offerta formativa, che si unisce a un costante impegno per il benessere dei bambini e per una collaborazione autentica con le famiglie: insieme, per aiutare ogni alunno a crescere in armonia, valorizzando potenzialità, talenti e desiderio di imparare”, spiegano i docenti.

A dare il benvenuto alle famiglie saranno gli alunni di quinta, pronti ad accompagnare i più piccoli in un percorso di scoperta, nel solco del motto della scuola Pascoli: “Si entra piccoli, si esce GRANDI!”.

L’open day sarà una mattinata da vivere con entusiasmo, pensando alla crescita e rivolti al futuro!