La Pro Loco di Cassano Magnago presenta la festa di Natale all’area Sant’Anna

Domenica 14 dicembre la Pro Loco di Cassano Magnago celebrerà con un evento, Patrocinato dal Comune, le festività natalizie presso l’area feste di Sant’Anna. All’interno dello spazio saranno installati gli addobbi, realizzati artigianalmente dalle Volontarie, accompagnati da centinaia di luci variopinte che creeranno l’atmosfera di festa dove le famiglie con bambini potranno trovare intrattenimenti comunitari.

Quest’anno 22 hobbisti avvolgeranno con stand variopinti e caratteristici la struttura proponendo i loro raffinati prodotti realizzati manualmente e per tutta la giornata verranno realizzate attività ludico ricreative per i più piccoli, che saranno i veri protagonisti del clima gioioso che la festività propaga nei nostri cuori.

Si comincerà alla mattina con l’apertura della casetta di Babbo Natale, dove il Veterano della gioia sarà in trepidante attesa dei piccoli visitatori per scattare foto, ridere e giocare con l’ulteriore possibilità di scrivere direttamente in loco le letterine natalizie.

Gli adulti e gli sportivi sono attesi alle ore 14.00 per la “Christmas Run”, novità del 2025, curata dal gruppo di cammino “Camminando in Salute” per un giro di circa 7 chilometri, rigorosamente mascherati con giacca e cappello rosso, attraverso le vie cittadine per portare l’atmosfera anche nelle altre zone della Città; al rientro verrà offerto un piccolo ristoro.

Alle ore 14.00 e alle ore 16.00 verranno effettuate le letture di Natale che trascineranno i presenti nel mondo fatato della fantasia e dello spirito della condivisone e dell’amicizia.

Alle ore 17.00 ci si radunerà tutti intorno al “Piccolo Albero dei Bambini” per l’accensione ufficiale delle luci che simboleggeranno la gioia presente in ciascuno a cui seguirà il brindisi alla presenza dell’Amministrazione Comunale.

PROGRAMMA

Mattina

– Ore 10.00 Inizio dei Mercatini di Natale.

– Ore 10.30 Apertura Casetta Babbo Natale.

– Ore 11.30 Apertura della Cucina.

Pomeriggio.

– Ore 14.00 ritrovo per la Christmas Run ( contributo 5 € ) di 7 km per la Città.

– Alle 14.00 e alle 16.00 Letture per Bambini: Storie magiche e incantate per i più piccoli,

per sognare e divertirsi insieme.

– Ore 17.00 Accensione del Piccolo Albero dei Bambini.

– Ore 17.30 Brindisi Natalizio con la presenza dell’Amministrazione Comunale.

Dalle ore 11.30 sarà attiva la cucina che proporrà panini con la salamella, patatine fritte, Vin Brulè, Pop Corn oltre al Panettone. Il servizio di Bar per le bevande, il caffè e la cioccolata sarà presente per l’intera giornata.

La Pro Loco ha dichiarato: «Invitiamo tutti i Cittadini cassanesi e delle città limitrofe con le loro famiglie a partecipare insieme a noi a questo momento speciale per condividere lo spirito natalizio con tutta la Comunità. Ci siamo impegnati per realizzare attività dedicate al divertimento dei Bambini, affiancandole a delle proposte per i più grandi che li accompagneranno in questa avventura indimenticabile. Vi aspetteremo con gioia e al sopraggiungere della sera effettueremo il brindisi che simboleggerà l’unione tra Cittadini, Realtà del terzo settore e Attività nell’augurare le migliori festività a tutti i residenti e ospiti che parteciperanno all’evento.

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per il patrocinio, gli uffici e il personale dell’Ente, gli hobbisti e tutti coloro che ci aiuteranno durante la giornata. Vogliamo porgere i nostri più sentiti auguri di buone feste ai lettori perché il Natale più bello è quello vissuto insieme».