La Pro Patria tenta la scalata alle Dolomiti Bellunesi

Dopo l’amara sconfitta subita a Trieste la Pro Patria si troverà di fronte una sfida cruciale per la salvezza, perché allo stadio “Carlo Speroni” arriva la Dolomiti Bellunesi, per la sfida valida per la 17a giornata del Girone A di Serie C. Il calcio d’inizio è previsto per domenica 7 dicembre alle 17:30 (Teghille di Collegno; Petrov e Scarpati).

La squadra di mister Leandro Greco dovrà affrontare questo impegno con il massimo impegno per cercare di ottenere una vittoria che sarebbe importantissima in chiave salvezza, poiché alimenterebbe le speranze di risalire la china: la classifica è molto corta e con una buona costanza di risultati è possibile scalarla. La squadra di Busto Arsizio dovrà certamente fare a meno dello squalificato Bagatti, al quale il giudice sportivo ha comminato una squalifica di due giornate per il rosso diretto rimediato nel secondo tempo contro la Triestina. Oltre al centrocampista sarà assente Masi, operato al menisco del ginocchio sinistro nel corso della settimana.

Dall’altra parte arriva la Dolomiti Bellunesi, formazione che lo scorso anno ha ottenuto la prima storica promozione tra i professionisti vincendo il Girone C di Serie D. Si tratta di una realtà giovanissima, nata solo il 18 giugno 2021, giorno in cui viene sancita l’unione tra le tre società Belluno, Union Feltre e Union San Giorgio. In soli quattro anni questo club è riuscito a riportare il calcio professionistico nella provincia di Belluno, a distanza di vent’anni dall’ultima partecipazione al campionato di C2.

I dolomitici finora hanno accumulato 18 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, e si trovano praticamente a metà classifica a +3 sui playout. I rosa hanno già effettuato un cambio in panchina dopo la sconfitta per 4-0 rimediata sul campo della Pro Vercelli all’ottava giornata: la staffetta è avvenuta tra Nicola Zanini e Andrea Bonatti. Il primo è stato uno dei principali artefici della scalata tra i professionisti della Dolomiti, entrato in carica nell’estate del 2023, conquistando prima un secondo posto e poi la promozione nella stagione successiva. Sotto la guida di mister Bonatti i veneti hanno disputato 8 gare, ottenendo 3 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi. L’ultimo successo è freschissimo, conquistato nel recupero della quattordicesima giornata di mercoledì contro l’Inter U23 (1-0) grazie al bel gol del talento della nazionale U20 australiana Louis Agosti. Durante quell’incontro mister Andrea Bonatti è stato espulso per somma di ammonizioni, e pertanto, non siederà in panchina contro la Pro Patria.

In estate la società bellunese si è attrezzata in vista della prima avventura in Serie C puntando su alcuni giocatori di esperienza come Salvatore Burrai e Daniele Mignanelli. Il primo vanta una grandissima esperienza con numerose partite alle spalle tra Serie B e Serie C ed è arrivato in estate dopo lo svincolo dal Mantova. In questa stagione il 38enne originario di Sassari è sempre rimasto in campo, eccezion fatta per la gara contro la Triestina, saltata a causa di un’espulsione rimediata nella gara col Renate. Il secondo è un ex della Pro Patria avendo disputato una stagione a Busto Arsizio nell’annata 2013-2014, collezionando 29 partite tra tutte le competizioni. L’esterno ha già collezionato 3 gol e 2 assist in 15 partite con la maglia rosa. Un altro ex tigrotto è Eljon Toci che l’anno scorso ha disputato 38 partite tra stagione regolare e playoff, facendo registrare 1 gol e 1 assist. Quest’anno il centravanti albanese ha disputato 6 gare tra coppa e campionato segnando 3 reti, e al momento è fermo ai box per infortunio. Un’ultima curiosità riguarda infine Luca Clemenza, centrocampista di scuola Juve nato in provincia di Varese, a Cittiglio, nel 1997. Tra le due squadre ovviamente non ci sono precedenti.

DIRETTAVN – La partita dello “Speroni” sarà raccontata da VareseNews con la consueta #direttavn offerto da Finazzi Serramenti. Il live è già a disposizione CLICCANDO QUI; dalle 17 circa di domenica poi, la cronaca dettagliata dell’incontro.

SERIE C – GIRONE A (17 giornata)

PROGRAMMA : Trento – Cittadella, Pro Vercelli – Renate, Novara – Vicenza, Arzignano – Inter U23, Union Brescia – Lumezzane, PRO PATRIA – DOLOMITI BELLUNESI, Albinoleffe – Ospitaletto, Lecco – Alcione, Virtus – Verona – Pergolettese, Giana Erminio Triestina.

CLASSIFICA: Vicenza 42, Union Brescia e Lecco 30, Cittadella 28, Alcione 27, Inter U23 26, Pro Vercelli 23, Trento, Giana Erminio e Renate 20, Novara 19, Dolomiti Bellunesi 18, Albinoleffe, Lumezzane e Arzignano 17, Ospitaletto 15, Pergolettese 14, Virtus Verona 13, PRO PATRIA 12, Triestina -5 (-23).