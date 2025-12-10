La proposta delle Acli di Solaro: “Intitoliamo la Sala Giunta all’ex sindaco Francesco Caronno”
L'iniziativa per intitolare la Sala Giunta all'ex sindaco scomparso nel maggio di quest'anno è stata già presentata al protocollo comunale dal presidente del circolo Acli solarese
Una proposta dal forte valore simbolico e affettivo arriva dal Circolo Acli di Solaro: l’idea è quella di intitolare la Sala Giunta del Comune a Francesco Caronno, amato ex sindaco del paese scomparso nel maggio di quest’anno all’età di 88 anni e figura centrale della vita pubblica locale per molti anni. L’iniziativa è stata formalmente presentata al protocollo comunale dall’ingegner Silverio Basilico, presidente del circolo solarese.
Un omaggio a una figura esemplare
Francesco Caronno è stato sindaco di Solaro per tre mandati – dal 1964 al 1975 e dal 1980 al 1985 – lasciando un ricordo profondo in tutta la comunità. Viene ricordato come uomo di grande rettitudine e dedizione al bene comune, capace di interpretare il ruolo istituzionale con spirito di servizio e rigore morale. Nel corso delle sue amministrazioni, tra le tante opere, sono state realizzate due farmacie comunali, il monumento per i caduti di tutte le guerre di via Drizza ed il piano regolatore dell’epoca.
“Un servitore integerrimo del nostro paese“, lo definiscono le Acli nella richiesta, motivando la proposta con l’intento di preservarne la memoria e trasmetterne l’esempio alle future generazioni.
Il sostegno della famiglia
A conferma del significato affettivo dell’iniziativa, Silverio Basilico ha spiegato di aver comunicato nei giorni scorsi la proposta ai quattro figli di Francesco Caronno, che si sono detti “fieri e orgogliosi” della volontà espressa dal Circolo Acli.
La richiesta ora è al vaglio dell’Amministrazione comunale. Se accolta, la sala dove si riunisce la Giunta comunale porterà ufficialmente il nome di Francesco Caronno, come riconoscimento pubblico e permanente al suo lungo e apprezzato impegno civico.
