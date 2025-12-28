La Protezione Civile di Lonate Ceppino “riapre” la stradina del custieu, la ripida via che ridiscende la costa della valle Olona, percorso amato dai cittadini lonatesi: “A seguito della segnalazione di un cittadino il giorno di San Stefano che camminava sulla stradina del Custieu”, i volontari della Prociv sono intervenuti con prontezza e, già nella giornata del 27 dicembre, hanno provveduto a liberare il sentiero, “restituendolo alla comunità in piena sicurezza“.

Dimostrazione di efficienza per il gruppo comunale di ProCiv, anche in giorni di festa.