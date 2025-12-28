La Protezione Civile di Lonate Ceppino “riapre” la stradina del custieu
Il percorso che scende la costa della Valle Olona è amato dai cittadini e la ProCiv ha dato una dimostrazione di rapidità anche in giorni di festa
La Protezione Civile di Lonate Ceppino “riapre” la stradina del custieu, la ripida via che ridiscende la costa della valle Olona, percorso amato dai cittadini lonatesi: “A seguito della segnalazione di un cittadino il giorno di San Stefano che camminava sulla stradina del Custieu”, i volontari della Prociv sono intervenuti con prontezza e, già nella giornata del 27 dicembre, hanno provveduto a liberare il sentiero, “restituendolo alla comunità in piena sicurezza“.
Dimostrazione di efficienza per il gruppo comunale di ProCiv, anche in giorni di festa.
