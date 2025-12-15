La Provincia approva la riorganizzazione della Protezione Civile: più efficienza, digitalizzazione e formazione
Il nuovo modello punta a rafforzare la rete del volontariato e la capacità di risposta alle emergenze. Magrini: “Investiamo sulla sicurezza dei cittadini”
Con 9 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto, il Consiglio Provinciale di Varese ha approvato nella seduta di oggi l’atto d’indirizzo per la riorganizzazione del Servizio di Protezione Civile.
Un passaggio definito «fondamentale» dal presidente della Provincia Marco Magrini, per rendere il sistema di protezione e assistenza più efficiente, coordinato e vicino alle esigenze del territorio.
Un nuovo modello di organizzazione
Il progetto è frutto del lavoro congiunto tra esperti del settore, dirigenti e funzionari provinciali e il Comitato di Coordinamento del Volontariato (CCV).
Il nuovo assetto interviene su più fronti: Struttura organizzativa e operativa, Procedure di intervento e logistica, Digitalizzazione dei processi, Formazione continua per i volontari, Rafforzamento dei rapporti istituzionali.
Obiettivo: una Protezione Civile sempre più reattiva, moderna e integrata nel sistema di gestione delle emergenze.
Focus su volontariato, logistica e formazione
Tra i punti chiave della riorganizzazione: un nuovo accordo con il CCV; una modalità di adesione più flessibile alla colonna mobile provinciale; un organigramma interno rivisto per ottimizzare il coordinamento del volontariato; la creazione di sub-ambiti operativi per interventi più rapidi e mirati.
Ampio spazio anche alla formazione integrata e continua, considerata essenziale per una risposta efficace in ogni situazione.
Magrini: “Un investimento sulla sicurezza”
«Questa riorganizzazione rappresenta un investimento concreto sulla capacità del nostro territorio di rispondere con professionalità, rapidità e competenza alle emergenze – ha dichiarato il presidente della Provincia Marco Magrini –. Ringrazio gli uffici, il CCV e tutti coloro che hanno contribuito alla definizione di un modello moderno ed efficace, che valorizza il ruolo dei volontari e rafforza il sistema provinciale di Protezione Civile».
In arrivo anche l’aggiornamento del Piano provinciale
Il percorso di riforma non si ferma qui. Durante il 2026 sarà avviato anche l’aggiornamento del Piano Provinciale di Protezione Civile, per allineare strumenti, protocolli e funzioni alla nuova impostazione organizzativa.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.