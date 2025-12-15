La Provincia approva la riorganizzazione della Protezione Civile: più efficienza, digitalizzazione e formazione

Con 9 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto, il Consiglio Provinciale di Varese ha approvato nella seduta di oggi l’atto d’indirizzo per la riorganizzazione del Servizio di Protezione Civile.

Un passaggio definito «fondamentale» dal presidente della Provincia Marco Magrini, per rendere il sistema di protezione e assistenza più efficiente, coordinato e vicino alle esigenze del territorio.

Un nuovo modello di organizzazione

Il progetto è frutto del lavoro congiunto tra esperti del settore, dirigenti e funzionari provinciali e il Comitato di Coordinamento del Volontariato (CCV).

Il nuovo assetto interviene su più fronti: Struttura organizzativa e operativa, Procedure di intervento e logistica, Digitalizzazione dei processi, Formazione continua per i volontari, Rafforzamento dei rapporti istituzionali.

Obiettivo: una Protezione Civile sempre più reattiva, moderna e integrata nel sistema di gestione delle emergenze.

Focus su volontariato, logistica e formazione

Tra i punti chiave della riorganizzazione: un nuovo accordo con il CCV; una modalità di adesione più flessibile alla colonna mobile provinciale; un organigramma interno rivisto per ottimizzare il coordinamento del volontariato; la creazione di sub-ambiti operativi per interventi più rapidi e mirati.

Ampio spazio anche alla formazione integrata e continua, considerata essenziale per una risposta efficace in ogni situazione.

Magrini: “Un investimento sulla sicurezza”

«Questa riorganizzazione rappresenta un investimento concreto sulla capacità del nostro territorio di rispondere con professionalità, rapidità e competenza alle emergenze – ha dichiarato il presidente della Provincia Marco Magrini –. Ringrazio gli uffici, il CCV e tutti coloro che hanno contribuito alla definizione di un modello moderno ed efficace, che valorizza il ruolo dei volontari e rafforza il sistema provinciale di Protezione Civile».

In arrivo anche l’aggiornamento del Piano provinciale

Il percorso di riforma non si ferma qui. Durante il 2026 sarà avviato anche l’aggiornamento del Piano Provinciale di Protezione Civile, per allineare strumenti, protocolli e funzioni alla nuova impostazione organizzativa.