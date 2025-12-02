“La Regina delle Nevi”: al castello di Jerago la “prima” nazionale dello spettacolo su Olimpiadi Invernali e Deborah Compagnoni

Mercoledì 3 dicembre, alle 21.00, il Castello di Jerago ospita “La Regina delle Nevi, dedicato alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Uno spettacolo sui valori dello sport in cui narriamo la vita dei campioni dello sci italiano, fra cui Deborah Compagnoni.

Lo spettacolo, pensato per un pubblico ampio e intergenerazionale, porta in scena ciò che si cela oltre ogni medaglia: sacrifici, cadute, rinascite e la forza di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita. La montagna diventa lo scenario simbolico di un viaggio umano, dove lo sport diventa metafora di vita e veicolo di valori universali come impegno, coraggio e resilienza.

La Regina delle Nevi è anche un omaggio alla cultura della montagna e alle comunità alpine, custodi di tradizioni e spirito

di appartenenza. Un tributo a chi affronta ogni giorno le proprie sfide con passione e costanza.

Ispirata al mito originario delle Olimpiadi, nate nel 776 a.C. nel segno della pace e della dedizione, la storia ripercorre la vita di Deborah Compagnoni, prima atleta dello sci alpino a conquistare tre ori in tre diverse edizioni dei Giochi Invernali. Dalla Valtellina alle vette del mondo, la sua carriera è segnata da trionfi e gravi infortuni superati con straordinaria determinazione.

Come nelle antiche leggende, Debora affronta ogni avversità senza arrendersi, trasformando ogni sfida in un passo verso il proprio Olimpo. È così che diventa, a pieno titolo, la Regina delle Nevi, esempio di forza e ispirazione per tutte le generazioni.