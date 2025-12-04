La scuola di Lonate Pozzolo premiata con la borsa di studio “Falcone e Borsellino” per l’impegno sulla legalità

Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo Statale ‘C. Carminati’ di Lonate Pozzolo, che oggi ha ricevuto la prestigiosa borsa di studio ‘Giovanni Falcone e Paolo Borsellino’ durante la cerimonia a Palazzo Lombardia. Il riconoscimento è stato assegnato alle scuole che si sono particolarmente distinte nella promozione dei valori della legalità, della cittadinanza responsabile e della lotta contro le mafie, attraverso progetti e percorsi educativi coinvolgenti.

L’Istituto ‘C. Carminati’ è stato premiato per il suo impegno nella realizzazione di attività didattiche e creative che hanno sensibilizzato gli studenti sulla cultura della legalità. Gli studenti, con il supporto degli insegnanti, hanno elaborato progetti che spaziano dalle ricerche storiche alle attività artistiche, dalle performance teatrali ai video e e-book multimediali, tutti centrati su tematiche legate alla lotta contro la criminalità organizzata e alla promozione del rispetto e della giustizia.

Alla cerimonia, l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha sottolineato l’importanza di iniziative come quella dell’Istituto ‘C. Carminati’ che, con il suo contributo, dimostra come le nuove generazioni possano essere protagoniste nel costruire una società più consapevole e impegnata nei valori fondamentali della legalità e del rispetto reciproco.

La borsa di studio ‘Falcone e Borsellino’, giunta al suo decimo anniversario, ha premiato anche altre scuole in tutta la Lombardia, ma il riconoscimento all’Istituto Comprensivo Statale ‘C. Carminati’ rappresenta un ulteriore esempio di come la cultura della legalità possa crescere nei giovani, radicandosi nel cuore delle comunità locali.

Il premio è un segno tangibile dell’impegno della scuola e dei suoi docenti nell’educare le giovani generazioni sui temi cruciali della responsabilità civica e della lotta contro l’illegalità, costruendo così un futuro migliore per tutti.

Di seguito l’elenco degli istituti premiati:

Bergamo: I.S.I.S. ‘Giulio Natta’ di Bergamo

Como: Istituto Comprensivo di Mozzate

Cremona: Istituto Comprensivo Cremona Due e Istituto di Istruzione Superiore ‘Janello Torriani’

Lecco: Istituto di Istruzione Superiore Statale ‘Vittorio Bachelet’ di Oggiono

Lodi: Istituto Comprensivo V ‘Francesco Cazzulani’ di Lodi e Liceo Statale ‘Giuseppe Novello’ di Codogno

Mantova: Istituto di Istruzione Superiore ‘G. Falcone’ di Asola e Istituto Comprensivo Statale di Goito

Milano: Istituto di Istruzione Superiore ‘Carlo Emilio Gadda’ di Paderno Dugnano

Monza: Istituto di Istruzione Superiore ‘Enzo Ferrari’ di Monza e Istituto di Istruzione Superiore ‘Giuseppe Meroni’ di Lissone

Pavia: Istituto Tecnico Industriale Statale ‘G. Cardano’ di Pavia e Istituto Comprensivo Statale di via Dante di Voghera

Varese: Istituto Comprensivo Statale ‘C. Carminati’ di Lonate Pozzolo