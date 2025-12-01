La sindaca di Sesto riprende le deleghe alla sicurezza ma insieme a tutta la maggioranza fa quadrato attorno al proprio assessore

Il sindaco di Sesto Calende Elisabetta Giordani riprende le deleghe alla sicurezza ma fa quadrato attorno all’assessore Francesca Gualtieri, a cui rimane la delega ai servizi sociali.

Con una nuova comunicazione ufficiale, l’amministrazione sestese torna sulla vicenda dell’arresto del figlio dell’assessore e lo fa attraverso nuove precisazioni in seguito alla polemica che si è scatenata in città, dove negli ultimi giorni le forze di opposizione di centrodestra hanno chiesto, nuovamente, dopo la mozione respinta di maggio, la sfiducia nei confronti di Gualtieri data «la sussistenza di legami diretti o indiretti tra la figura istituzionale responsabile della sicurezza e soggetti coinvolti in attività illecite mina irreparabilmente la fiducia necessaria per esercitare la delega», così si legge nella mozione protocollata in via ufficiale da Fratelli d’Italia e dal gruppo Siamo Sestesi (Lega, Forza Italia).

«La nostra sfiducia non è sciacallaggio – questa la posizione di Forza Italia, similea quella degli alleati d’opposizione -. È un appello al dovere istituzionale. Esprimiamo innanzitutto la nostra sincera vicinanza umana all’Assessore alla Sicurezza per il grave episodio che ha coinvolto un suo familiare. Tuttavia, l’impegno di un amministratore esige che la solidarietà personale non prevarichi la responsabilità politica quando è in gioco la credibilità delle nostre istituzioni».

“Le vicende personali non hanno avuto alcuna influenza nel ruolo istituzionale”

«Il sindaco, la Giunta e la maggioranza consiliare stanno seguendo con responsabilità l’evolversi della situazione e ribadiscono, come già dichiarato dal sindaco Betta Giordani, la piena fiducia nell’operato dell’assessore, la cui correttezza, integrità e professionalità non sono mai state messe in discussione», spiega la giunta nel comunicato diramato oggi, lunedì primo dicembre, dopo appunto l’intervento del sindaco Giordani di sabato sera, quando aveva già manifestato la volontà dell’amministrazione di respingere ogni tentativo di trasformare un fatto personale in un attacco politico.

«Fin da subito – aggiunge l’amministrazione targata lista Sesto Futura -, l’Assessore Gualtieri ha comunque manifestato la propria disponibilità a rimettere l’incarico, tuttavia, dopo essersi confrontata con la maggioranza, il Sindaco non ha ravvisato alcun elemento che imponga decisioni drastiche». Le vicende personali dell’assessore, aggiunge la maggioranza, «non hanno alcuna influenza sul suo ruolo istituzionale. È fondamentale ricordare, infatti, che la Polizia Locale non si occupa di ordine pubblico né di indagini sul traffico di stupefacenti, ambiti di esclusiva competenza delle Forze dell’Ordine». A tal proposito, per dovere di cronaca, è importante sottolineare che la perquisizione e il conseguente sequestro effettuato dai Carabinieri non sono avvenuti in casa dell’assessore ma nella domiciliazione del giovane, 26enne, che già da qualche anno viveva fuori dal nucleo familiare.

Il testo integrale diffuso dal municipio: