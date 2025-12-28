La soddisfazione di Kastritis: “Approccio giusto, abbiamo vinto con il nostro stile”
Il coach greco fa i complimenti ai suoi e spiega: "Ci alleniamo bene e questo permette di creare le abitudini giuste. Abbiamo fatto la partita che volevamo". Renfro: "Gara difficile, ottenuto quello che volevamo"
KASTRITIS 1 – «Questa è stata una partita molto importante visto che Trapani è squadra forte e non aveva ancora perso in casa e perché è difficile giocare in un ambiente dove i tifosi sono molto caldi. Devo quindi fare le congratulazioni ai nostri giocatori per prima cosa».
KASTRITIS 2 – «Per noi era importante mantenere la giusta mentalità e concentrazione lungo tutti i 40′ e i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. Abbiamo creato tiri aperti, segnato tanto e in generale, oltre all’approccio tattico, mantenuto un linguaggio del corpo positivo: abbiamo giocato come volevamo. È fondamentale per noi continuare a fare quello che abbiamo fatto nelle ultime quattro o cinque settimane e continuare a migliorare il nostro gioco in entrambe i lati del campo. Sarà l’obiettivo principale per la prossima settimana: lavorare sodo e essere pronti per una partita casalinga molto difficile contro Napoli».
KASTRITIS 3 – «Abbiamo affrontato Trapani a viso aperto? Sì, volevamo mantenere il nostro stile: tutto inizia con la difesa, perché poi sappiamo che vogliamo giocare veloce e vogliamo creare buone conclusioni perché abbiamo buoni tiratori e crediamo che possano segnare spesso da tre punti. Non è successo in ogni partita, ma questo è il nostro approccio a ogni incontro».
KASTRITIS 4 – «L’allenamento in settimana è buono e ci permette di creare le nostre abitudini. Se ti alleni bene, giochi sempre con sicurezza e credo fermamente che stasera sia andata così: questa è l’immagine della nostra squadra, capace di rimanere forte mentalmente per la maggior parte del match».
Openjobmetis, gran botto di capodanno: Trapani colpita e affondata
KASTRITIS 5 – «Il bisticcio tra Moore e Cappelletti alla fine? Credo che queste cose possano durante le partite, specialmente in gare così tanto competitive. Ma durano pochi minuti e restano in campo, non analizzerei oltre l’accaduto».
RENFRO 1 – «Una vittoria molto pesante per noi: abbiamo lavorato molto e volevamo raggiungere un risultato di questo tipo. E stata una partita dura ma l’abbiamo portata a casa».
RENFRO 2 – «La mia prestazione con il massimo stagionale di punti? Cerco di entrare nel flusso della partita e he segnato alcuni canestri facili perché i compagni mi hanno servito diversi palloni ottimi. Sono contento per l’apporto che ho dato questa sera».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.