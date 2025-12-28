La soddisfazione di Kastritis: “Approccio giusto, abbiamo vinto con il nostro stile”

KASTRITIS 1 – «Questa è stata una partita molto importante visto che Trapani è squadra forte e non aveva ancora perso in casa e perché è difficile giocare in un ambiente dove i tifosi sono molto caldi. Devo quindi fare le congratulazioni ai nostri giocatori per prima cosa».

KASTRITIS 2 – «Per noi era importante mantenere la giusta mentalità e concentrazione lungo tutti i 40′ e i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. Abbiamo creato tiri aperti, segnato tanto e in generale, oltre all’approccio tattico, mantenuto un linguaggio del corpo positivo: abbiamo giocato come volevamo. È fondamentale per noi continuare a fare quello che abbiamo fatto nelle ultime quattro o cinque settimane e continuare a migliorare il nostro gioco in entrambe i lati del campo. Sarà l’obiettivo principale per la prossima settimana: lavorare sodo e essere pronti per una partita casalinga molto difficile contro Napoli».

KASTRITIS 3 – «Abbiamo affrontato Trapani a viso aperto? Sì, volevamo mantenere il nostro stile: tutto inizia con la difesa, perché poi sappiamo che vogliamo giocare veloce e vogliamo creare buone conclusioni perché abbiamo buoni tiratori e crediamo che possano segnare spesso da tre punti. Non è successo in ogni partita, ma questo è il nostro approccio a ogni incontro».

KASTRITIS 4 – «L’allenamento in settimana è buono e ci permette di creare le nostre abitudini. Se ti alleni bene, giochi sempre con sicurezza e credo fermamente che stasera sia andata così: questa è l’immagine della nostra squadra, capace di rimanere forte mentalmente per la maggior parte del match».

KASTRITIS 5 – «Il bisticcio tra Moore e Cappelletti alla fine? Credo che queste cose possano durante le partite, specialmente in gare così tanto competitive. Ma durano pochi minuti e restano in campo, non analizzerei oltre l’accaduto».

RENFRO 1 – «Una vittoria molto pesante per noi: abbiamo lavorato molto e volevamo raggiungere un risultato di questo tipo. E stata una partita dura ma l’abbiamo portata a casa».

RENFRO 2 – «La mia prestazione con il massimo stagionale di punti? Cerco di entrare nel flusso della partita e he segnato alcuni canestri facili perché i compagni mi hanno servito diversi palloni ottimi. Sono contento per l’apporto che ho dato questa sera».