La solidarietà natalizia di Camera Condominiale Varese va alla cultura

Un gesto di responsabilità sociale che intreccia professione, territorio e cultura. È questo il senso della donazione natalizia che Camera Condominale Varese ha consegnato quest’anno a La Varese Nascosta, l’associazione culturale che, nata da un gruppo su Facebook, da anni si dedica alla divulgazione della storia e della cultura cittadina e che di recente ha arricchito le proprie attività con il lancio di una rivista online.

L’incontro si è tenuto presso la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che ha ospitato la cerimonia di consegna. Roberto Leonardi, presidente dell’associazione, ha accolto i partecipanti sottolineando il piacere di fare da cornice a questo momento e evidenziando come i contatti tra queste realtà del territorio siano ormai quotidiani, segno di una rete virtuosa che cresce giorno dopo giorno.

Andrea Leta, presidente di Camera Condominiale, ha illustrato il significato profondo di questa iniziativa che si ripete ogni anno prima di Natale. «Per noi è consuetudine prenderci cura della città attraverso una donazione» ha spiegato Leta, sottolineando come il loro ruolo comporti una responsabilità che va oltre la gestione degli immobili e si estende alle persone e alla comunità.

La scelta di La Varese Nascosta come beneficiario per quest’anno non è casuale. «È forse la realtà culturale più importante del territorio per la sua capacità di fare divulgazione storica attraverso i racconti degli associati» ha affermato Leta, descrivendo l’associazione come un punto di riferimento solido per chi vuole conoscere e riscoprire Varese.

Il gesto della donazione è stato definito come una semina di “piccoli semi” – micro-donazioni destinate a crescere e generare responsabilità sociale diffusa. L’importo consegnato ammonta a 500 euro.

La somma ricevuta rappresenta un traguardo significativo per La Varese Nascosta: si tratta infatti della prima donazione in assoluto mai ricevuta dall’associazione. A raccoglierla con evidente emozione e gratitudine è stato Luigi Manco, uno dei fondatori, che ha descritto la realtà come un “contenitore” aperto a chiunque voglia fare cultura a Varese su base volontaria.

Il team è composto da diversi collaboratori – oggi erano presenti Stefania Cipolat, Silvia Larizza, Samuele Corsalini, Bianca e Davide – uniti dalla passione per la storia locale e dalla volontà di condividerla con i cittadini e i curiosi.

«Ora che l’associazione è regolarmente iscritta, i costi di gestione sono diventati una realtà concreta da affrontare» ha precisato Manco, che ha spiegato come i fondi ricevuti saranno destinati al sostegno di “Varese Sempre”, il nuovo progetto editoriale online lanciato dall’associazione.