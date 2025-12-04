L’Agenzia del TPL rilancia i fondi per le fermate e nuovi bus: il sostegno alle amministrazioni comunali

L’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale (TPL) del Bacino di Como, Lecco e Varese ha annunciato il ritorno del cofinanziamento con fondi propri per supportare i Comuni nel miglioramento delle infrastrutture di trasporto pubblico. L’iniziativa, già attuata in passato, prevede il rinnovo delle fermate, l’installazione di nuove paline e pensiline, e interventi per migliorare l’accessibilità e la sicurezza degli utenti, compreso il superamento delle barriere architettoniche.

Il bando, pubblicato lo scorso luglio, ha riscosso un grande interesse, con numerose domande arrivate dalle amministrazioni comunali. Il contributo mira a favorire un trasporto pubblico sempre più sicuro, efficiente e accessibile, rispondendo alle necessità del territorio e degli utenti.

Investire per migliorare l’accessibilità e l’ecosostenibilità

L’obiettivo del bando è chiaro: aumentare il livello di servizio offerto, con particolare attenzione alla realizzazione di fermate sicure e facilmente accessibili. Tra i requisiti fondamentali ci sono la sostenibilità ambientale, con strutture ecosostenibili, e la creazione di aree per la sosta inoperosa degli autobus dove necessario. L’iniziativa punta anche a migliorare la qualità dell’arredo urbano, creando un ambiente più accogliente per i passeggeri.

Oltre 2 milioni di euro di finanziamenti per i Comuni

Alla chiusura del bando, sono stati presentati progetti per un totale di circa 2,2 milioni di euro, con i Comuni che hanno richiesto i contributi per interventi di diversa entità. Ecco alcuni degli interventi finanziati:

Provincia di Lecco: Merate € 226.800,00; Casargo € 31.000,00; Taceno € 78.000,00; Carenno € 36.000,00; Castello di Brianza € 6.800,00.

Provincia di Como: Appiano Gentile € 108.623,49; Valmorea € 59.500,00; Cucciago € 16.000,00; Capiago Intimiano € 127.500,00; Carugo € 75.000,00; Orsenigo € 83.200,00; Villa Guardia € 168.000,00; Cantù € 80.000,00; Anzano del Parco € 32.000,00; Bulgarograsso € 74.206,21.

Provincia di Varese: Ranco € 19.110,08; Castelveccana € 50.800,00; Lonate Ceppino € 76.000,00; Tradate € 199.650,43; Varese € 175.453,59; Busto Arsizio € 106.870,95; Galliate Lombardo € 23.777,70; Cunardo € 10.959,99; Buguggiate € 62.251,54; Brebbia € 59.103,05; Cantello € 10.959,99; Ispra € 95.719,74; Somma Lombardo € 104.687,45.

Sostegno alle aziende e una mobilità sempre più sostenibile

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di sostegno alle aziende di trasporto e alle amministrazioni locali, con l’obiettivo di rendere il servizio pubblico sempre più performante. Con la realizzazione di queste opere, si favorisce non solo l’accessibilità, ma anche la sostenibilità ambientale, grazie all’uso di materiali ecosostenibili nelle strutture. Inoltre, questi interventi mirano a garantire una maggiore sicurezza per gli utenti, sia nella fruizione del trasporto pubblico che nelle attese alle fermate.