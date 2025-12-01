Lampi sul Loggione: ecco gli spettacoli al Sant’Anna di Verbania per il 2026
La prevendita degli abbonamenti si apre sabato 6 dicembre, presso lo Spazio Sant’Anna di Verbania, sia al mattino sia nel pomeriggio. Ecco gli spettacoli in programma
Si avvicina il periodo natalizio e, come ogni anno, il teatro si propone come un dono originale e significativo. Un biglietto, un abbonamento, o una singola serata condivisa davanti al palcoscenico sono regali capaci di racchiudere affetto ed emozione. È con questo spirito che Lampi sul Loggione presenta la stagione 2026, la numero 39, confermandosi una delle rassegne più longeve e curate del territorio.
La prevendita degli abbonamenti si apre sabato 6 dicembre, presso lo Spazio Sant’Anna di Verbania, sia al mattino sia nel pomeriggio. L’abbonamento alla stagione – sei spettacoli, sei serate – è proposto al costo di 85 euro a persona, con posto numerato. È possibile sottoscriverlo fin da subito, inviando una mail a info@lampisulteatro.com con i propri dati; il ritiro e il pagamento avverranno direttamente la prima sera di spettacolo. I posti verranno assegnati dalla quarta fila in poi, mentre chi desidera scegliere la collocazione dovrà presentarsi di persona o utilizzare la modalità online.
Un cartellone che unisce qualità, ricerca e talento
Il programma 2026 si distingue per la capacità di coniugare riflessione, divertimento, memoria e ironia. Sei titoli scelti per valorizzare tradizione e contemporaneità, affidati a interpreti e compagnie consolidate.
Gli spettacoli della stagione 2026
**17 gennaio – Kamikaze
Di e con Giulio Santolini – Produzione La Corte Ospitale**
Uno spettacolo che gioca sul filo tra ironia e fragilità, ponendo al centro un performer che si espone senza filtri di fronte al pubblico. Come mostrato nella presentazione del programma (pagina 2 del pieghevole), è un dispositivo teatrale che interroga il rapporto tra intrattenimento e cultura, tra il giudizio degli spettatori e la vulnerabilità dell’artista.
**6 febbraio – Sette a Tebe
Regia Gabriele Vacis – Drammaturgia di Gabriele Vacis e POEM – Ispirato a Eschilo**
Il ritorno di Vacis a Verbania rappresenta uno dei momenti più attesi della rassegna. L’allestimento – come indicato sul pieghevole – rivisita la saga della stirpe di Edipo, trasformando la “gente di Tebe” in un coro contemporaneo che commenta e influenza gli eventi, ricordando una sorta di opinione pubblica del nostro tempo.
**28 febbraio – Ama, prega, Xanax
Di e con Andrea Mirò ed Enrica Tesio – Produzione CMC/Nidodiragno**
Uno spettacolo costruito come un “mal di te”: ironico, sentimentale e a tratti feroce, attraversa le difficoltà quotidiane tra figli, burocrazia, relazioni imperfette e fragilità emotive. Una confessione condivisa, fatta di musica e parole, che – come riportato nel programma – si cura solo ridendo, piangendo o… con un po’ di Xanax.
**13 marzo – Mio eroe
Di e con Giuliana Musso – Produzione La Corte Ospitale**
Il tema della guerra contemporanea entra in scena attraverso la voce delle madri dei militari italiani caduti in Afghanistan. Lo spettacolo, descritto nel pieghevole, intreccia testimonianze intime e riflessioni etiche sulla violenza, sull’eroismo e sulla sacralità della vita umana, creando una narrazione che supera lo stereotipo della “madre dolorosa”.
**27 marzo – Stasera sono in vena
Di e con Oscar De Summa – Produzione La Corte Ospitale – Con il sostegno di Armunia**
Finalista di numerosi premi nazionali, lo spettacolo è un racconto autobiografico ambientato nella Puglia degli anni Ottanta, negli stessi anni in cui nasce e si espande la Sacra Corona Unita. Sul palcoscenico si alternano ironia e disincanto, mentre il protagonista ripercorre una stagione segnata dal mercato della droga e dalle sue conseguenze, come evidenziato nelle descrizioni di programma.
**3 maggio – Ostinata con brio
Di e con Federica Molteni – Regia di Sergio Mascherpa – Produzione Luna e Gnac – Debutto nazionale**
La stagione si chiude con un debutto nazionale. Lo spettacolo, come riportato nel pieghevole, invita il pubblico a entrare in una piccola agorà contemporanea dove si gioca sui ruoli e sul giudizio. Un “manuale di istruzioni” per praticare il disordine, ribaltare le aspettative e riflettere sul confine tra intrattenimento e arte.
Informazioni di biglietteria
-
Abbonamento stagione: € 85,00 – posto numerato
Prevendita dal 6 dicembre allo Spazio Sant’Anna; successivamente dal 7 gennaio anche online.
-
Biglietto singolo spettacolo: € 20,00 intero, € 10,00 ridotto fino a 25 anni.
-
Prevendite online sul sito www.spaziosantanna.it e di persona negli orari della biglietteria.
Spazio Sant’Anna Via Belgio 4, Verbania, Italy, 28922
