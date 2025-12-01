Lampi sul Loggione: ecco gli spettacoli al Sant’Anna di Verbania per il 2026

Si avvicina il periodo natalizio e, come ogni anno, il teatro si propone come un dono originale e significativo. Un biglietto, un abbonamento, o una singola serata condivisa davanti al palcoscenico sono regali capaci di racchiudere affetto ed emozione. È con questo spirito che Lampi sul Loggione presenta la stagione 2026, la numero 39, confermandosi una delle rassegne più longeve e curate del territorio.

La prevendita degli abbonamenti si apre sabato 6 dicembre, presso lo Spazio Sant’Anna di Verbania, sia al mattino sia nel pomeriggio. L’abbonamento alla stagione – sei spettacoli, sei serate – è proposto al costo di 85 euro a persona, con posto numerato. È possibile sottoscriverlo fin da subito, inviando una mail a info@lampisulteatro.com con i propri dati; il ritiro e il pagamento avverranno direttamente la prima sera di spettacolo. I posti verranno assegnati dalla quarta fila in poi, mentre chi desidera scegliere la collocazione dovrà presentarsi di persona o utilizzare la modalità online.

Un cartellone che unisce qualità, ricerca e talento

Il programma 2026 si distingue per la capacità di coniugare riflessione, divertimento, memoria e ironia. Sei titoli scelti per valorizzare tradizione e contemporaneità, affidati a interpreti e compagnie consolidate.

Gli spettacoli della stagione 2026

**17 gennaio – Kamikaze

Di e con Giulio Santolini – Produzione La Corte Ospitale**

Uno spettacolo che gioca sul filo tra ironia e fragilità, ponendo al centro un performer che si espone senza filtri di fronte al pubblico. Come mostrato nella presentazione del programma (pagina 2 del pieghevole), è un dispositivo teatrale che interroga il rapporto tra intrattenimento e cultura, tra il giudizio degli spettatori e la vulnerabilità dell’artista.

**6 febbraio – Sette a Tebe

Regia Gabriele Vacis – Drammaturgia di Gabriele Vacis e POEM – Ispirato a Eschilo**

Il ritorno di Vacis a Verbania rappresenta uno dei momenti più attesi della rassegna. L’allestimento – come indicato sul pieghevole – rivisita la saga della stirpe di Edipo, trasformando la “gente di Tebe” in un coro contemporaneo che commenta e influenza gli eventi, ricordando una sorta di opinione pubblica del nostro tempo.

**28 febbraio – Ama, prega, Xanax

Di e con Andrea Mirò ed Enrica Tesio – Produzione CMC/Nidodiragno**

Uno spettacolo costruito come un “mal di te”: ironico, sentimentale e a tratti feroce, attraversa le difficoltà quotidiane tra figli, burocrazia, relazioni imperfette e fragilità emotive. Una confessione condivisa, fatta di musica e parole, che – come riportato nel programma – si cura solo ridendo, piangendo o… con un po’ di Xanax.

**13 marzo – Mio eroe

Di e con Giuliana Musso – Produzione La Corte Ospitale**

Il tema della guerra contemporanea entra in scena attraverso la voce delle madri dei militari italiani caduti in Afghanistan. Lo spettacolo, descritto nel pieghevole, intreccia testimonianze intime e riflessioni etiche sulla violenza, sull’eroismo e sulla sacralità della vita umana, creando una narrazione che supera lo stereotipo della “madre dolorosa”.

**27 marzo – Stasera sono in vena

Di e con Oscar De Summa – Produzione La Corte Ospitale – Con il sostegno di Armunia**

Finalista di numerosi premi nazionali, lo spettacolo è un racconto autobiografico ambientato nella Puglia degli anni Ottanta, negli stessi anni in cui nasce e si espande la Sacra Corona Unita. Sul palcoscenico si alternano ironia e disincanto, mentre il protagonista ripercorre una stagione segnata dal mercato della droga e dalle sue conseguenze, come evidenziato nelle descrizioni di programma.

**3 maggio – Ostinata con brio

Di e con Federica Molteni – Regia di Sergio Mascherpa – Produzione Luna e Gnac – Debutto nazionale**

La stagione si chiude con un debutto nazionale. Lo spettacolo, come riportato nel pieghevole, invita il pubblico a entrare in una piccola agorà contemporanea dove si gioca sui ruoli e sul giudizio. Un “manuale di istruzioni” per praticare il disordine, ribaltare le aspettative e riflettere sul confine tra intrattenimento e arte.

Informazioni di biglietteria