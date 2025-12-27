Lanciarazzi artigianale e botti pericoli, sequestrate 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio illegali nel milanese
Gli articoli pirotecnici venivano conservati con modalità del tutto inadeguate, confusi con prodotti di altro genere e ammassati in contenitori non integri. Trovato anche un cilindro lanciarazzi realizzato in spregio a qualsiasi norma di sicurezza
I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano in questi giorni di fine anno hanno sequestrato oltre 1,2 tonnellate di fuochi d’artificio illegali.
Il risultato è frutto dell’intensificazione delle attività di contrasto al fenomeno della fabbricazione e vendita di materiali pirotecnici irregolari disposta in vista delle festività di capodanno dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, allo scopo di intervenire sul commercio illegale di prodotti esplodenti non conformi e pericolosi.
Le attività delle Fiamme Gialle si sono sviluppate su tutto il territorio provinciale e hanno consentito di individuare irregolarità di diversa natura. In alcuni casi, nel corso di controlli in alcuni esercizi commerciali, gli articoli pirotecnici sono risultati conservati con modalità del tutto inadeguate, confusi con prodotti di altro genere e talvolta ammassati in contenitori non integri e in ambienti non idonei, senza l’osservanza delle regole in tema di sicurezza e prevenzione incendi.
In altri casi, è stato rinvenuto materiale esplosivo in misura eccedente i limiti quantitativi di categoria per i quali è prevista la libera vendita, materiale che veniva commercializzato in assenza di qualsiasi necessaria autorizzazione.
In altri casi ancora, sono stati rinvenuti manufatti esplosivi artigianali, tra cui un vero e proprio cilindro lanciarazzi realizzato in spregio a qualsiasi norma di sicurezza e altamente pericoloso per i potenziali utilizzatori.
L’attività svolta costituisce un’ulteriore testimonianza del costante presidio di legalità esercitato dalla Guardia di Finanza per prevenire e contrastare i traffici illeciti e, in particolare, la commercializzazione illegale di materiale esplodente, a tutela della sicurezza dei cittadini soprattutto in occasione dei festeggiamenti di capodanno.
