L’appello del papà di Alessio, morto a 19 anni a Busto Arsizio: “Al funerale tutti in moto per mio figlio”

Alain Napolitano, papà di Alessio, il 19enne di Gallarate morto in un tragico incidente in moto nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre a Busto Arsizio, ha lanciato un commovente appello sui social: un invito a tutti i motociclisti a partecipare al funerale del figlio per rendergli omaggio con la sua più grande passione.

L’incidente a Busto Arsizio

Il dramma si è consumato nella notte, quando Alessio, in sella alla sua moto, è stato travolto da un’auto che – secondo le prime ricostruzioni – non avrebbe rispettato uno stop. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Una morte improvvisa e violenta che ha lasciato sotto shock la famiglia, gli amici e l’intera comunità.

L’appello del papà: “Un funerale pieno di moto, come avrebbe voluto lui”

Con parole cariche di dolore, ma anche di amore e orgoglio, Alain Napolitano ha affidato ai social il suo desiderio di vedere il figlio accompagnato da una lunga colonna di motociclisti:

«Mi rivolgo a tutti i motociclisti e da papà vi chiedo se fosse possibile la vostra presenza… Spero in migliaia al funerale di mio figlio di 19 anni… travolto da una macchina che non si è fermata allo stop… Siamo devastati, ma vorrei fare a mio figlio il funerale più pazzesco di moto, perché era un bambino appassionato in una maniera mai vista. Ha lasciato un vuoto incolmabile».

Un invito che in poche ore è stato condiviso da centinaia di persone. Il sogno di un’ultima corsa per Alessio, fatta di motori accesi, caschi alzati al cielo e il rombo di quella passione che lo ha accompagnato fin da piccolo.

La data del funerale non è ancora stata ufficializzata, ma l’appello del padre sta già mobilitando tanti motociclisti da tutta la provincia e oltre.