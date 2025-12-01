L’appello del papà di Alessio, morto a 19 anni a Busto Arsizio: “Al funerale tutti in moto per mio figlio”
Il giovane di Gallarate è morto a 19 anni nella notte tra venerdì e sabato a Busto Arsizio: la sua moto è stata centrata da un’auto che non avrebbe rispettato uno stop
Alain Napolitano, papà di Alessio, il 19enne di Gallarate morto in un tragico incidente in moto nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre a Busto Arsizio, ha lanciato un commovente appello sui social: un invito a tutti i motociclisti a partecipare al funerale del figlio per rendergli omaggio con la sua più grande passione.
L’incidente a Busto Arsizio
Il dramma si è consumato nella notte, quando Alessio, in sella alla sua moto, è stato travolto da un’auto che – secondo le prime ricostruzioni – non avrebbe rispettato uno stop. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Una morte improvvisa e violenta che ha lasciato sotto shock la famiglia, gli amici e l’intera comunità.
L’appello del papà: “Un funerale pieno di moto, come avrebbe voluto lui”
Con parole cariche di dolore, ma anche di amore e orgoglio, Alain Napolitano ha affidato ai social il suo desiderio di vedere il figlio accompagnato da una lunga colonna di motociclisti:
«Mi rivolgo a tutti i motociclisti e da papà vi chiedo se fosse possibile la vostra presenza… Spero in migliaia al funerale di mio figlio di 19 anni… travolto da una macchina che non si è fermata allo stop… Siamo devastati, ma vorrei fare a mio figlio il funerale più pazzesco di moto, perché era un bambino appassionato in una maniera mai vista. Ha lasciato un vuoto incolmabile».
Un invito che in poche ore è stato condiviso da centinaia di persone. Il sogno di un’ultima corsa per Alessio, fatta di motori accesi, caschi alzati al cielo e il rombo di quella passione che lo ha accompagnato fin da piccolo.
La data del funerale non è ancora stata ufficializzata, ma l’appello del padre sta già mobilitando tanti motociclisti da tutta la provincia e oltre.
