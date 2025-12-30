L’appello del Parco delle Groane per Capodanno: “No a botti e lanterne, proteggiamo natura e animali”
Come sottolinea il Parco, l’uso di botti, fuochi d’artificio e lanterne volanti comporta gravi conseguenze per la fauna selvatica e domestica
Un Capodanno senza fuochi d’artificio, petardi e lanterne volanti. È questo l’appello lanciato dal Parco delle Groane e della Brughiera Briantea in vista delle festività di fine anno.
L’invito è rivolto a tutti i cittadini che vivono o frequentano l’area naturale protetta, affinché si eviti l’utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità dei boschi. Una raccomandazione dettata non solo da ragioni ambientali, ma anche di sicurezza pubblica.
Un rischio per fauna, boschi e case
Come sottolinea il Parco, l’uso di botti, fuochi d’artificio e lanterne volanti comporta gravi conseguenze per la fauna selvatica e domestica. Gli scoppi provocano forte stress negli animali, disorientamento e aumento del dispendio energetico, fino a casi di mortalità diretta, specialmente tra gli uccelli notturni e i piccoli mammiferi.
Oltre all’impatto sugli animali, esiste un concreto rischio di incendi, legato soprattutto all’uso delle lanterne cinesi, che una volta accese e lasciate volare possono atterrare in aree boschive o urbane ancora in fiamme, causando roghi difficili da controllare.
Un comportamento pericoloso e sanzionabile
Il Parco ricorda che le lanterne volanti rientrano tra le “accensioni pericolose” previste dal Codice Penale (art. 703 c.p.): chi le utilizza può incorrere in sanzioni amministrative o penali.
Per questo motivo, l’invito è anche a informarsi sulle ordinanze comunali in vigore nei vari territori che rientrano nel perimetro del Parco, molte delle quali vietano espressamente l’uso di fuochi pirotecnici nei giorni a ridosso del Capodanno.
Festeggiare sì, ma con responsabilità
L’appello si chiude con una riflessione che richiama al senso civico e al rispetto per la natura: celebrare le feste con responsabilità significa unire divertimento e sicurezza, evitando danni all’ambiente, agli animali e alle persone. Il Parco rinnova quindi l’invito a evitare botti, petardi e lanterne cinesi, per un Capodanno più sicuro e rispettoso del territorio.
