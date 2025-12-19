LATI celebra 80 anni di storia con un video storico realizzato grazie all’Intelligenza Artificiale

Ottant’anni di storia, di persone, di intuizioni e di coraggio. In occasione della conclusione dei festeggiamenti per il suo Ottantesimo anniversario, LATI presenta un video storico realizzato grazie alle tecnologie di Intelligenza Artificiale, un progetto speciale che unisce memoria, innovazione e identità.

Il video nasce da un patrimonio prezioso di fotografie d’archivio: immagini spesso in bianco e nero, segnate dal tempo, che raccontano i primi passi dell’azienda, i volti di chi ha contribuito a costruirla e i momenti chiave del suo percorso. Attraverso l’uso dell’AI, queste immagini sono state animate, restituendo movimento ed espressività, come se potessero raccontare in prima persona la loro epoca.

Non si tratta di un semplice restauro digitale, ma di un vero e proprio ponte tra passato e presente. Un modo per ricordare da dove LATI viene, per onorare le persone che hanno scritto la sua storia e per riconoscere il valore di un percorso costruito insieme, giorno dopo giorno.

Il progetto è stato fortemente voluto da Michela Conterno, Amministratrice Delegata di LATI, e coordinato dal team Marketing & Comunicazione, con l’obiettivo di raccontare la storia dell’azienda in modo autentico e contemporaneo, valorizzando la memoria come leva per guardare al futuro.

«Guardare al passato per noi non significa fermarsi alla nostalgia, ma riconoscere le nostre radici per continuare a costruire con consapevolezza il futuro. Questo video è un omaggio alle persone che hanno reso LATI ciò che è oggi e un invito a sentirsi parte di una storia che continua», Michela Conterno, Amministratrice Delegata di LATI.

La realizzazione tecnica del video è stata affidata a Neural Pictures, società specializzata in applicazioni avanzate di Intelligenza Artificiale per la valorizzazione dei contenuti visivi. Al progetto hanno lavorato Erica Nagel, Francesco Foppoli, Francesco Persiani e Nicolò Facchinetti, che hanno contribuito a trasformare il materiale storico in un’esperienza visiva capace di emozionare e coinvolgere.

Il video rappresenta la chiusura simbolica delle celebrazioni per l’Ottantesimo anniversario di LATI, ma anche un nuovo punto di partenza: un racconto che unisce tradizione e innovazione e che ribadisce l’impegno dell’azienda nel costruire valore nel tempo, insieme alle persone.

GUARDA IL VIDEO