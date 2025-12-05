Varese News

Lavori a Porto Ceresio: l'ex chiosco doganale diventerà il nuovo InfoPoint

I lavori, che proseguiranno nei prossimi mesi, segneranno dunque un nuovo passo avanti nel percorso di rilancio del lungolago e nel rafforzamento dei servizi dedicati ai visitatori,

ex chiosco doganale porto ceresio

L’Amministrazione comunale di Porto Ceresio ha annunciato l’avvio ufficiale dei lavori di restauro e riconversione dell’ex chiosco doganale, un intervento che si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione urbana che, negli ultimi mesi, ha ridisegnato il lungolago e l’area del terminal ferroviario di Porto Ceresio.

L’edificio, collocato in una posizione strategica di grande visibilità — di fronte al capolinea della ferrovia, all’attracco del battello, alla fermata delle linee autobus e ai principali parcheggi a servizio del centro — sarà trasformato in un InfoPoint dedicato all’accoglienza dei visitatori e all’informazione turistica. La sua nuova funzione, nel cuore del lungolago inaugurato di recente, lo renderà un punto di riferimento fondamentale per turisti, pendolari e cittadini, contribuendo a valorizzare l’offerta culturale, naturalistica e ricreativa del territorio.

Il progetto prevede il recupero dell’architettura originaria del chiosco, nel rispetto della sua identità storica, insieme a un adeguamento funzionale degli spazi interni, pensati per ospitare servizi informativi moderni ed efficienti.

«L’apertura dell’InfoPoint — dichiara l’Amministrazione comunale — rappresenta un ulteriore tassello della nuova visione strategica di Porto Ceresio, che vede nella valorizzazione del territorio e nella qualità dell’accoglienza i punti cardine per lo sviluppo turistico e per la vivibilità del paese. Questo intervento si inserisce nel processo di rigenerazione urbana che sta restituendo spazi più funzionali, attrattivi e integrati, creando un nuovo baricentro per la vita sociale e culturale della nostra comunità».

I lavori, che proseguiranno nei prossimi mesi, segneranno dunque un nuovo passo avanti nel percorso di rilancio del lungolago e nel rafforzamento dei servizi dedicati ai visitatori, con l’obiettivo di rendere Porto Ceresio sempre più accogliente, fruibile e proiettata verso un turismo sostenibile e di qualità.

Pubblicato il 05 Dicembre 2025
