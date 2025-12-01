Lavori alle barriere antirumore, chiusure notturne in autostrada agli svincoli di Castellanza e Cavaria
I provvedimenti da martedì 2 a venerdì 5 dicembre sull'Autolaghi. Le alternative alla viabilità
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati dei provvedimenti di chiusura.
Nelle due notti di martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano;
Dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.
Dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare Solbiate Arno Albizzate o Gallarate o Castronno, sulla stessa A8, o Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.
