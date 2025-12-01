Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Lavori alle barriere antirumore, chiusure notturne in autostrada agli svincoli di Castellanza e Cavaria

I provvedimenti da martedì 2 a venerdì 5 dicembre sull'Autolaghi. Le alternative alla viabilità

cavaria a8 autostrada

 Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati dei provvedimenti di chiusura.

Nelle due notti di martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.  In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano;

Dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.

Dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare Solbiate Arno Albizzate o Gallarate o Castronno, sulla stessa A8, o Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.