Lavori di asfaltatura, occhio alle chiusure sulla A26 per Milano, Varese, Genova e Gravellona

Due notti di cantiere con limitazioni

lavori autostrada notte
 Sulla A26 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 dicembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, per chi va verso Milano e Varese.
Si precisa che lo svincolo di Besnate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, A8 e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia:
-per la chiusura del tratto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la SP26 verso Jerago e la SS341 in direzione Solbiate Arno-Albizzate ed entrare in A8 in direzione Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;
-verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la SP26, la SS33 del Sempione, la SS341 in direzione Gallarate ed entrare in A8 in direzione Milano alla stazione di Gallarate;
-per la chiusura dell’entrata di Besnate:
verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;
verso Milano: Gallarate, sulla A8 Milano-Varese;
verso Varese: Solbiate Arno, sulla A8 Milano-Varese o Gallarate.

Pubblicato il 15 Dicembre 2025
TAG ARTICOLO

