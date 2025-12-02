“Lavori in Corso“, a Cuveglio lo spettacolo per la solidarieà

Venerdì 5 dicembre 2025, alle 21.00, la Sala Polivalente di piazza Marconi 1 ospiterà una serata di musica dal vivo dedicata alla solidarietà.

Sul palco saliranno i Lavori in Corso, giovane gruppo folk formato da musicisti talentuosi, pronti a proporre un repertorio capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età. L’ingresso è libero, con la possibilità di lasciare un’offerta: l’intero ricavato sarà devoluto alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione Valcuvia, a sostegno delle attività di prevenzione oncologica e degli ambulatori attivi sul territorio.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Cuveglio, unisce cultura, musica e attenzione al benessere della comunità, offrendo un’occasione per partecipare a un concerto e, allo stesso tempo, contribuire a un progetto di valore.