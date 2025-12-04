Varese News

Lavoro, salute e coesione sociale: la sinistra in piazza a Gallarate

Il presidio in piazza stazione è sostenuto da partiti come Europa Verde, Rifondazione, Anpi, Pci e realtà sociali. Una risposta all'estrema destra, per riportare in evidenza temi concreti

La manifestazione contro l’ospedale unico a Gallarate

Per il lavoro dignitoso e per un ambiente sano, contro la xenofobia e per il diritto alla salute. Sono tanti i temi messi in campo dalla manifestazione convocata da diverse sigle di sinistra – a sinistra del Pd – per sabato 6 dicembre 2025, dalle 15:30 alle 16:30 a Gallarate, in Piazza Giovanni XXIII (la piazza stazione).

Un Presidio di Civiltà,  l’hanno chiamato, in difesa dei valori fondamentali della democrazia e dei principi della Costituzione.

L’evento si concentrerà sulla contrastante tematica della “sicurezza” e della “mancanza di sicurezza”, con l’intento di promuovere un dialogo costruttivo sui temi della giustizia sociale, dei diritti e delle problematiche ambientali e sociali. Il presidio, infatti, metterà in evidenza le richieste di una società più giusta, sostenibile e coesa, senza rinunciare alla necessità di una politica di accoglienza e di solidarietà verso i più vulnerabili.

Tra i temi centrali evocati dal manifesto, si discuterà di lavoro stabile e dignitoso, difesa di un ambiente sano e la promozione della salute, rafforzamento delle tutele ambientali e sociali, promozione della coesione sociale e dell’inclusione. Al contrario, si condannano le situazioni di sfruttamento e precarietà, l’ambiente degradato, la crescente incertezza delle cure, la xenofobia, e la ricerca di un capro espiatorio.

Il presidio è sostenuto da partiti come Europa Verde, Sinistra Italiana, Rifondazione, Anpi, Pci (tutte forze a sinistra del Pd, che non aderisce) e realtà come collettivo femminista Lilith – Casa delle Donne e altri. Un presidio nato per raccontare le priorità reali, in contrapposizione all’appiattimento sul tema della sicurezza e la risposta dell’estrema destra vista in piazza settimana scorsa.

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Pubblicato il 04 Dicembre 2025
