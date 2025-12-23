Le Alpi di oggi: un viaggio tra storie, turismo e fragilità con Denis Falconieri
Lunedì 12 gennaio alle 21 a Materia un viaggio nelle montagne contemporanee tra cambiamenti sociali, nuove forme di accoglienza e territori in trasformazione
Un racconto che intreccia esperienza sul campo, osservazione attenta e passione per uno dei territori più emblematici d’Europa. È questo il cuore dell’incontro in programma lunedì 12 gennaio alle ore 21 a Materia, dedicato alle “Alpi di oggi”, un viaggio tra storie, turismo e fragilità guidato da Denis Falconieri, autore di numerose guide per la Lonely Planet e profondo conoscitore dell’arco alpino.
Le montagne non sono più soltanto lo scenario immobile dell’immaginario collettivo, ma spazi vivi, attraversati da trasformazioni profonde. Comunità che resistono allo spopolamento, nuove forme di turismo sostenibile, ma anche fragilità ambientali e sociali sempre più evidenti: temi centrali di un confronto che intende andare oltre la cartolina per restituire un’immagine autentica e complessa delle Alpi contemporanee.
Attraverso il racconto delle sue esperienze e lo sguardo di chi le montagne le vive e le studia da anni, Falconieri accompagnerà il pubblico in un percorso di lettura del presente, offrendo spunti per immaginare il futuro di questi territori.
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
