Le associazioni di autori e autrici del cinema contro il Ddl che propone sanzioni penali per film e serie tv
100autori, AIDAC, AIR3, ANAC, WGI: "Una proposta di legge che introduce una logica censoria, e legittima possibili forme di controllo editoriale sulle opere audiovisive"
Il confine tra narrazione artistica e istigazione al reato diventa il centro del dibattito che scuote il mondo del cinema italiano. Le associazioni di autori e autrici 100autori, aidac, air3, anac, wgi hanno espresso «preoccupazione per il ddl presentato da Fratelli d’Italia volto a introdurre nel codice penale il reato di apologia di “fatti, metodi, principi o comportamenti propri delle associazioni criminali di tipo mafioso”. Nell’introdurre la norma la deputata Varchi fa esplicito riferimento tra l’altro alla produzione e diffusione alle serie televisive che mitizzano personaggi reali o immaginari delle varie associazioni criminali di stampo mafioso lasciando intendere che le narrazioni audiovisive possano “istigare concretamente taluno a commettere tali reati».
La critica mossa dai professionisti del settore audiovisivo è netta e riguarda il rischio che tale norma possa tradursi in una forma di censura preventiva. «Nel rispetto dei principi costituzionali di libertà di espressione, crediamo necessario affermare una posizione chiara rispetto ad una proposta di legge che introduce una logica censoria, e legittima possibili forme di controllo editoriale sulle opere audiovisive. Riteniamo essenziale il diritto di cinema e audiovisivo di poter affrontare ogni aspetto, anche il più controverso, della realtà, per proporre agli spettatori una narrazione del passato e del presente del Paese il più possibile libera, diversificata, scomoda e plurale. Chiediamo quindi a tutte le forze politiche di opporsi a questo disegno di legge censorio e di improntare l’annunciata riforma del settore alla massima tutela della libertà di espressione».
