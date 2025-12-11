Varese News

Le Frost Fairies dell’Icesport Varese brillano ad Aosta: 4° posto per le Juvenile e oro per le Mixed Age

Ottime prove per le ragazze delle squadre di sincronizzato. Prossimo impegno la gara internazionale Spring Cup, in programma il 17 e 18 gennaio

Grande giornata di sport per le Frost Fairies dell’Icesport Varese, impegnate ad Aosta lunedì 8 dicembre nella 1ª prova nazionale.

Juvenile: debutto emozionante e un ottimo 4° posto

La squadra Juvenile, composta da 10 giovanissime atlete – alcune alla loro prima gara ufficiale – ha aperto la giornata con una prova ricca di energia ed entusiasmo.
Nonostante l’emozione e la giovane età, le atlete hanno pattinato con carattere, conquistando un meritatissimo 4° posto, a meno di un punto dal podio.
Un risultato che conferma il grande potenziale di questo gruppo in costante crescita!

Mixed Age: trionfo con oltre 52 punti

Grande festa anche per la categoria Mixed Age, la squadra più esperta delle Frost Fairies.
Con un programma potente, elegante e tecnicamente solido, le atlete hanno dominato la classifica, salendo sul gradino più alto del podio con un punteggio superiore ai 52 punti. Un risultato che premia lavoro, costanza e affiatamento.

Le Frost Fairies tornano a Varese con rinnovato entusiasmo e la consapevolezza di essere sulla strada giusta, pronte ad affrontare i prossimi appuntamenti della stagione.

Il primo grande impegno sarà la prestigiosa competizione internazionale Spring Cup, in programma il 17 e 18 gennaio.

Squadra juvenile: Basili Anna, Bellotti Camilla, Frison Giulia, Guidotti Alice, Melino Margherita, Molinaroli Arianna, Moroni Mariachiara, Ragusa Olivia, Scandroglio Emma, Zoia Alma
Squadra mixed age: Aarts Sammie, Aliotta Cinzia, Fracarolli Sofia, Oria Giulia, Prinzo Giada, Riva Carlotta, Sabatino Stella, Strasser Carolina, Vittigni Martina, Zanetti Nadia

11 Dicembre 2025
