Le Frost Fairies dell’Icesport Varese brillano ad Aosta: 4° posto per le Juvenile e oro per le Mixed Age
Ottime prove per le ragazze delle squadre di sincronizzato. Prossimo impegno la gara internazionale Spring Cup, in programma il 17 e 18 gennaio
Grande giornata di sport per le Frost Fairies dell’Icesport Varese, impegnate ad Aosta lunedì 8 dicembre nella 1ª prova nazionale.
Juvenile: debutto emozionante e un ottimo 4° posto
La squadra Juvenile, composta da 10 giovanissime atlete – alcune alla loro prima gara ufficiale – ha aperto la giornata con una prova ricca di energia ed entusiasmo.
Nonostante l’emozione e la giovane età, le atlete hanno pattinato con carattere, conquistando un meritatissimo 4° posto, a meno di un punto dal podio.
Un risultato che conferma il grande potenziale di questo gruppo in costante crescita!
Mixed Age: trionfo con oltre 52 punti
Grande festa anche per la categoria Mixed Age, la squadra più esperta delle Frost Fairies.
Con un programma potente, elegante e tecnicamente solido, le atlete hanno dominato la classifica, salendo sul gradino più alto del podio con un punteggio superiore ai 52 punti. Un risultato che premia lavoro, costanza e affiatamento.
Le Frost Fairies tornano a Varese con rinnovato entusiasmo e la consapevolezza di essere sulla strada giusta, pronte ad affrontare i prossimi appuntamenti della stagione.
Il primo grande impegno sarà la prestigiosa competizione internazionale Spring Cup, in programma il 17 e 18 gennaio.
Squadra juvenile: Basili Anna, Bellotti Camilla, Frison Giulia, Guidotti Alice, Melino Margherita, Molinaroli Arianna, Moroni Mariachiara, Ragusa Olivia, Scandroglio Emma, Zoia Alma
Squadra mixed age: Aarts Sammie, Aliotta Cinzia, Fracarolli Sofia, Oria Giulia, Prinzo Giada, Riva Carlotta, Sabatino Stella, Strasser Carolina, Vittigni Martina, Zanetti Nadia
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.